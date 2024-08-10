Губернатор Воронежской области предупредил об опасности атаки дронов
Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил жителей об опасности атаки беспилотников.
Он отметил, что силы ПВО «наготове», и попросил сохранять спокойствие.
Жителей региона неоднократно предупреждают об угрозе атаки дронов или ракетного удара. Последний раз губернатор сообщал об этом в ночь на 9 августа. Затем он рассказал, что силы ПВО уничтожили несколько беспилотников. По предварительной информации, пострадавших и разрушений не было.
Утром 7 августа в результате падения дрона был поврежден фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща в Воронеже, а также обломки упали на Ленинском проспекте, в результате там пострадал один человек.
В результате атаки получили повреждения 22 квартиры, пять нежилых помещениях и 38 автомобилей в Центральном и Левобережном районах, уточнил потом Гусев.
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