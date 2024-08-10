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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор Воронежской области предупредил об опасности атаки дронов

Губернатор Воронежской области Гусев сообщил об опасности атаки дронов
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Военная операция на Украине

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил жителей об опасности атаки беспилотников.

Он отметил, что силы ПВО «наготове», и попросил сохранять спокойствие.

Жителей региона неоднократно предупреждают об угрозе атаки дронов или ракетного удара. Последний раз губернатор сообщал об этом в ночь на 9 августа. Затем он рассказал, что силы ПВО уничтожили несколько беспилотников. По предварительной информации, пострадавших и разрушений не было.

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Утром 7 августа в результате падения дрона был поврежден фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща в Воронеже, а также обломки упали на Ленинском проспекте, в результате там пострадал один человек.

В результате атаки получили повреждения 22 квартиры, пять нежилых помещениях и 38 автомобилей в Центральном и Левобережном районах, уточнил потом Гусев.

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Теги
Воронежская область беспилотники Александр Гусев
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