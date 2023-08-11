Россия заявила о воздействии систем наведения на четыре своих истребителя в Сирии

Россия заявила о воздействии систем наведения на четыре самолета в Сирии

Два Су-34 и два Су-35 подверглись воздействию системами наведения в ходе полета в районе Эт-Танф, что «привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны», заявили в Центре по примирению враждующих сторон

Российские истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребители Су-35 (Фото: РИА Новости)

Два российских истребителя Су-34 и два Су-35 подверглись воздействию системами наведения в Сирии, заявили в Центре по примирению враждующих сторон.

«11 августа с 02:13 до 02:20 двумя российскими самолетами Су-34 и двумя Су-35 в ходе выполнения планового полета в районе Эт-Танф фиксировалось воздействие на них системами наведения, что привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны», — говорится в заявлении.

Там также сообщили о радиолокационном воздействии на российские самолеты со стороны двух истребителей F-35.

Российская сторона обвинила международную коалицию во главе с США в создании предпосылок для авиационных инцидентов и обострении обстановки в воздушном пространстве страны.

Кроме того, в ЦПВС зафиксировали 11 случаев несогласованных с Россией полетов беспилотников коалиции. Там также сообщили о пролетах одной пары истребителей F-16, четырех пар истребителей F-35, одной пары истребителей «Тайфун», одной пары истребителей «Рафаль» и двумя беспилотниками MQ-1C.

5 августа в сирийской провинции Идлиб три беспилотника MQ-9 допустили опасное сближение с Су-35. В тот же день близ Ракки к Су-35 также подлетел на опасное расстояние дрон MQ-9. До этого похожий случай произошел также 31 июля. Тогда MQ-9 Reaper приблизился к Су-34.

С начала года авиация коалиции допустила 23 опасных сближения с российскими самолетами в Сирии, заявлял замглавы ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов в конце июля.