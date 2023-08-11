branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 107,97 (+0,82) Инвестиции, 20:30 Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 98,21 (+0,93) Инвестиции, 20:30
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 23:00
В Белом доме заявили о готовности обучать украинцев управлять F-16 в США Политика, 22:59
В Белом доме допустили продолжение конфликта на Украине в 2024 году Политика, 22:43
Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с Великобританией Политика, 22:39
Коммерческие помещения в жилых комплексах: где найти и как купить РБК и ПИК, 22:22
Россия заявила о воздействии систем наведения на четыре самолета в Сирии Политика, 22:21
Минцифры предложило отсрочку от армии для айтишников до 30 лет Политика, 22:11
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Россиянка победила вторую ракетку мира на престижном турнире в Монреале Спорт, 22:08
Продуман каждый метр: каким бывает современное жилье РБК и ПИК, 21:48
В Москве загорелся BMW с правительственными номерами Общество, 21:42
Экс-президенту ЮАР не нашлось места в тюрьме Политика, 21:36
В Минспорте назвали число сменивших гражданство спортсменов Спорт, 21:35
На взорвавшемся складе в Сергиевом Посаде хранили 4 т пороха Общество, 21:20
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 21:15
Война в Сирии ,  
0 

Россия заявила о воздействии систем наведения на четыре самолета в Сирии

Россия заявила о воздействии систем наведения на четыре своих истребителя в Сирии
Сюжет
Война в Сирии
Два Су-34 и два Су-35 подверглись воздействию системами наведения в ходе полета в районе Эт-Танф, что «привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны», заявили в Центре по примирению враждующих сторон
Российские истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребители Су-35
Российские истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребители Су-35 (Фото: РИА Новости)

Два российских истребителя Су-34 и два Су-35 подверглись воздействию системами наведения в Сирии, заявили в Центре по примирению враждующих сторон.

«11 августа с 02:13 до 02:20 двумя российскими самолетами Су-34 и двумя Су-35 в ходе выполнения планового полета в районе Эт-Танф фиксировалось воздействие на них системами наведения, что привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны», — говорится в заявлении.

Там также сообщили о радиолокационном воздействии на российские самолеты со стороны двух истребителей F-35.

Российская сторона обвинила международную коалицию во главе с США в создании предпосылок для авиационных инцидентов и обострении обстановки в воздушном пространстве страны.

Кроме того, в ЦПВС зафиксировали 11 случаев несогласованных с Россией полетов беспилотников коалиции. Там также сообщили о пролетах одной пары истребителей F-16, четырех пар истребителей F-35, одной пары истребителей «Тайфун», одной пары истребителей «Рафаль» и двумя беспилотниками MQ-1C.

5 августа в сирийской провинции Идлиб три беспилотника MQ-9 допустили опасное сближение с Су-35. В тот же день близ Ракки к Су-35 также подлетел на опасное расстояние дрон MQ-9. До этого похожий случай произошел также 31 июля. Тогда MQ-9 Reaper приблизился к Су-34.

Читайте на РБК Pro
Как правильно ссориться: 8 советов психолога
Харассмент: каким бывает и какова роль руководителя в борьбе с ним
Как расслабиться в отпуске и не вспоминать о работе — инструкция
Как покупатели в России стали выбирать новинки: 5 изменений

С начала года авиация коалиции допустила 23 опасных сближения с российскими самолетами в Сирии, заявлял замглавы ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов в конце июля.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Сирия истребители Россия
Материалы по теме
Россия обвинила дрон США в опасном сближении с самолетами ВКС в Сирии
Политика
США обвинили российские ВКС в повреждении беспилотника MQ-9 в Сирии
Политика
Минобороны заявило о сближении дрона США с российскими самолетами в Сирии
Политика