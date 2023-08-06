branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 103,84 (+1,31) Инвестиции, 04 авг, 16:23 Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 94,81 (+1,03) Инвестиции, 04 авг, 16:23
Глава Камчатки назвал фантастикой создание железной дороги на полуострове Бизнес, 00:01
Экспорт трубопроводного газа из России в 2023 году снизится в 1,5 раза Бизнес, 00:01
Украина получила ракеты дальностью свыше 250 км SCALP от Франции Политика, 06 авг, 23:54
Коммерческие помещения в жилых комплексах: где найти и как купить РБК и ПИК, 06 авг, 23:44
В Краснодарском крае четыре человека погибли в ДТП Общество, 06 авг, 23:12
Дроны США снова допустили опасное сближение с самолетами России в Сирии Политика, 06 авг, 23:11
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 06 авг, 23:00
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Нью-Дели приостановили отлов бездомных собак перед проведением G20 Политика, 06 авг, 22:50
На Украине советские самолеты модернизировали для ракет Storm Shadow Политика, 06 авг, 22:40
В «Талибане» призвали бойцов Афганистана не нападать на другие страны Политика, 06 авг, 22:31
Как продвигаться молодому музыканту через инди-лейбл РБК и ВКонтакте, 06 авг, 22:22
В Грузии назвали причину схода оползня на курорте Шови Общество, 06 авг, 22:04
Продуман каждый метр: каким бывает современное жилье РБК и ПИК, 06 авг, 21:48
Польша назвала сроки возобновления прокачки по «Дружбе» Бизнес, 06 авг, 21:45
Война в Сирии ,  
0 

Дроны США снова допустили опасное сближение с самолетами России в Сирии

ЦПВС сообщил о нескольких опасных сближениях дронов США с российскими самолетами в Сирии
Сюжет
Война в Сирии
5 августа четыре американских дрона MQ-9 Reaper допустили сближение с российскими Су-35 в Сирии, столкновений летчики не допустили. Накануне такой беспилотник обнаружили в Черном море, он двигался в сторону границы России
Разрушения в Сирии
Разрушения в Сирии (Фото: Mahmoud / Reuters)

В Сирии американские разведывательные беспилотники MQ-9 Reaper допустили несколько опасных сближений с российскими истребителями Су-35, сообщается в брифинге Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) и контролю за перемещением беженцев в республике за 6 августа.

«5 августа в 16.44 в районе населенного пункта Эд-Дана провинции Идлиб вновь было зафиксировано опасное сближение трех беспилотных летательных аппаратов MQ-9 «коалиции» (состоит из примерно 60 стран, ее возглавляет США. — РБК) с самолетом Су-35 ВКС России, сближение составило менее 100 метров по высоте», — сказано в сообщении.

Еще один случай произошел в тот же день в районе Ракки: с Су-35 сблизился один MQ-9, «сближение составило менее 500 метров по высоте».

Всего, отметили в ЦПВС, за сутки было зафиксировано 14 случаев полетов беспилотников, не согласованных с Россией и выполненных с нарушением требований деконфликтации. Нарушения совершали не только дроны, но и истребители F-16 и F-35, подобных инцидентов отмечено 16.

В последние недели ЦПВС не раз сообщал о таких опасных сближениях. Например, 31 июля еще один случай с MQ-9 произошел в районе Ракки, дрон сблизился с самолетом Су-34 на дистанцию менее 100 м по высоте.

Другой инцидент с российским самолетом и MQ-9 произошел накануне, 5 августа, над акваторией Черного моря. После обнаружения этого дрона, который двигался к российской границе, его сопроводил истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Беспилотник развернулся и нарушения госграницы допущено не было.

Читайте на РБК Pro
Почему «безобидные» капли в нос могут довести вас до операционного стола
За какими ИИ-стартапами стоит следить сейчас. Выбор Bloomberg
Почему Airbnb не хочет возвращать сотрудников в офисы
Злые титаны: почему на Западе радуются гибели миллиардеров
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
MQ-9 Reaper Сирия Су-35
Материалы по теме
Россия подняла перехватчик из-за дрона США над Черным морем
Политика
Россия обвинила США в 14 нарушениях воздушного пространства Сирии
Политика
Россия сообщила о 23 случаях опасного сближения с самолетами ВКС в Сирии
Политика