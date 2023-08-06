Дроны США снова допустили опасное сближение с самолетами России в Сирии

5 августа четыре американских дрона MQ-9 Reaper допустили сближение с российскими Су-35 в Сирии, столкновений летчики не допустили. Накануне такой беспилотник обнаружили в Черном море, он двигался в сторону границы России

Разрушения в Сирии (Фото: Mahmoud / Reuters)

В Сирии американские разведывательные беспилотники MQ-9 Reaper допустили несколько опасных сближений с российскими истребителями Су-35, сообщается в брифинге Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) и контролю за перемещением беженцев в республике за 6 августа.

«5 августа в 16.44 в районе населенного пункта Эд-Дана провинции Идлиб вновь было зафиксировано опасное сближение трех беспилотных летательных аппаратов MQ-9 «коалиции» (состоит из примерно 60 стран, ее возглавляет США. — РБК) с самолетом Су-35 ВКС России, сближение составило менее 100 метров по высоте», — сказано в сообщении.

Еще один случай произошел в тот же день в районе Ракки: с Су-35 сблизился один MQ-9, «сближение составило менее 500 метров по высоте».

Всего, отметили в ЦПВС, за сутки было зафиксировано 14 случаев полетов беспилотников, не согласованных с Россией и выполненных с нарушением требований деконфликтации. Нарушения совершали не только дроны, но и истребители F-16 и F-35, подобных инцидентов отмечено 16.

В последние недели ЦПВС не раз сообщал о таких опасных сближениях. Например, 31 июля еще один случай с MQ-9 произошел в районе Ракки, дрон сблизился с самолетом Су-34 на дистанцию менее 100 м по высоте.

Другой инцидент с российским самолетом и MQ-9 произошел накануне, 5 августа, над акваторией Черного моря. После обнаружения этого дрона, который двигался к российской границе, его сопроводил истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Беспилотник развернулся и нарушения госграницы допущено не было.