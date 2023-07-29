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Война в Сирии ,  
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Москва сообщила о попытке перехвата управления российским дроном в Сирии

Минобороны: управление российским дроном в Сирии пытались перехватить
Сюжет
Война в Сирии
БПЛА российских военных в Сирии подвергаются «провокационным и агрессивным» действиям, считают в Москве. Управление над дроном пытались перехватить. Вашингтон в свою очередь неоднократно обвинял Россию в опасных маневрах
БПЛА &laquo;Орлан-10&raquo;
БПЛА «Орлан-10» (Фото: РИА Новости)

Российский беспилотник «Орлан-10» подвергся «радиоэлектронному воздействию на каналы управления», после чего пытались подменить его навигационное поле. Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

«Благодаря профессиональным действиям российских военных специалистов — операторов беспилотный летательный аппарат успешно возвращен к месту базирования», — сказано в сообщении центра, поступившем в РБК.

Москва выражает особое беспокойство «явным провокационным и агрессивным характером действий» в отношении российских беспилотников, добавил Гуринов.

По данным военного ведомства, инцидент произошел 27 июля
в 10.20 близ населенного пункта Эль-Анкави в мухафазе (регионе) Хама, расположенном в западной части Сирии.

Кроме того, этим утром в 7:55 российские военные снова зафиксировали «опасное сближение» беспилотника MQ-9 международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, с российским Су-34. В Минобороны России подчеркнули, что полет западного дрона «вновь не был деконфликтован», а столкновения удалось избежать благодаря российским летчикам.

Двумя днями ранее Москва сообщала об аналогичном инциденте с западным беспилотником MQ-9 Reaper. Тогда российские летчики выявили
«облучение системами наведения вооружения, которое привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны и отстрелу ложных тепловых целей». Военные США, однако, обвинили в инциденте российскую сторону.

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Сирия дроны беспилотники Центр по примирению сторон Минобороны
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