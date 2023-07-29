Москва сообщила о попытке перехвата управления российским дроном в Сирии
Российский беспилотник «Орлан-10» подвергся «радиоэлектронному воздействию на каналы управления», после чего пытались подменить его навигационное поле. Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
«Благодаря профессиональным действиям российских военных специалистов — операторов беспилотный летательный аппарат успешно возвращен к месту базирования», — сказано в сообщении центра, поступившем в РБК.
Москва выражает особое беспокойство «явным провокационным и агрессивным характером действий» в отношении российских беспилотников, добавил Гуринов.
По данным военного ведомства, инцидент произошел 27 июля
в 10.20 близ населенного пункта Эль-Анкави в мухафазе (регионе) Хама, расположенном в западной части Сирии.
Кроме того, этим утром в 7:55 российские военные снова зафиксировали «опасное сближение» беспилотника MQ-9 международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, с российским Су-34. В Минобороны России подчеркнули, что полет западного дрона «вновь не был деконфликтован», а столкновения удалось избежать благодаря российским летчикам.
Двумя днями ранее Москва сообщала об аналогичном инциденте с западным беспилотником MQ-9 Reaper. Тогда российские летчики выявили
«облучение системами наведения вооружения, которое привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны и отстрелу ложных тепловых целей». Военные США, однако, обвинили в инциденте российскую сторону.