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Атаки беспилотников на Москву ,  
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На запасные аэродромы после атаки беспилотников на Москву ушли 10 бортов

Росавиация: 10 самолетов ушли на запасные аэродромы после атаки беспилотников на Москву
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Атаки беспилотников на Москву
Утром в столичных аэропортах Внуково и Домодедово во время атаки беспилотников действовало временное ограничение на полеты. Десять самолетов сели в других аэропортах, еще шесть готовились к этому, но ограничения сняли
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Утром 10 августа за время действия ограничения на полеты во Внуково и Домодедово на запасных аэродромах сели десять самолетов, еще шесть пересчитали маршруты, но после снятия ограничений долетели до изначальных пунктов назначения, говорится в сообщении Росавиации.

Ограничения были сняты в 5:25, уточнили в федеральном агентстве.

Минобороны ранее сообщило, что силы ПВО сбили два беспилотника. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 4:00 10 августа один был сбит в районе Домодедово, другой у Минского шоссе.

Во Внуково ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов «по не зависящим от аэропорта причинам» с 2:43 до 5:15 мск. Сейчас международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме.

Об аналогичных мерах сообщил и аэропорт Домодедово. Ограничения на полеты действовали с 2:59 до 5:15 мск. Сейчас аэропорт также работает штатно.

Ранее, 6 августа, во Внуково также ограничивали прием и вылет самолетов. С 10:26 того дня часть рейсов была перенаправлена в другие столичные аэропорты. 

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По данным Mash, в воздушной гавани действовал план «Ковер» — его вводят, когда в небе засекают опасные или неизвестные объекты.

Собянин уточнил в тот день, что около 11:00 в столицу пытался прорваться беспилотник, но был уничтожен силами ПВО на подлете к городу. В Минобороны сообщили, что дрон упал в Подольском районе Подмосковья.

В Кремле называли атаки «актом отчаяния» Украины из-за неудач в ходе контрнаступления.

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