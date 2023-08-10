Внуково и Домодедово сообщили об ограничении полетов ночью

Аэропорты Внуково и Домодедово сообщили об ограничении прилетов и вылетов ночью

Сейчас ограничения на прием и отправку самолет отменены. Минобороны отчиталось о пресечении атак дронов на Москву и Севастополь

Московские аэропорты Внуково и Домодедово в ночь на 10 августа ограничивали прием и отправку рейсов, сообщает «РИА Новости». Сейчас ограничения отменены.

Во Внуково заявили, что «по независящим от аэропорта причинам» с 02:43 часов были введены временные ограничения на прием и вылет самолетов. В целях безопасности часть рейсов была перенаправлена в другие аэропорты. С 05:15 ограничения были сняты. «Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме», — сказали там.

Об аналогичных мерах сообщил и аэропорт Домодедово. «По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения, в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов», — сообщили там. Ограничения на полеты действовали с 02:59 до 05:15. Сейчас аэропорт также работает штатно.

Ранее телеграм-канал Baza писал, что во Внуково около 02:30 был введен в действие план «Ковер» — он действует при обнаружении неизвестных или опасных объектов в небе. По данным канала, задержано 11 рейсов.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около четырех часов утра силы ПВО сбили два дрона на подлете к городу: один в Калужской области, другой — близ Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).

Позднее Минобороны уточнило, что один беспилотник был уничтожен в небе над Малоярославским районом Калужской области, а второй — над Одинцовским районом Подмосковья. Кроме того, еще два дрона были поражены близ Севастополя, девять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы — они упали в акватории Черного моря. Пострадавших и разрушений нет, добавили в ведомстве.

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)