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Во «Внуково» ограничили прилет и вылет самолетов

Во «Внуково» ввели ограничения на прилет и вылет самолетов
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Во «Внуково» ввели ограничения на прилет и вылет самолетов, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

По данным телеграм-канала Mash, в воздушной гавани ввели план «Ковер». Его вводят, когда в небе засекли опасные или неизвестные объекты.

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказали в пресс-службе. С 10:26 часть рейсов была перенаправлена в другие столичные аэропорты.

Материал дополняется.

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