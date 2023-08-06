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Во «Внуково» ограничили прилет и вылет самолетов
Во «Внуково» ввели ограничения на прилет и вылет самолетов
Во «Внуково» ввели ограничения на прилет и вылет самолетов, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
По данным телеграм-канала Mash, в воздушной гавани ввели план «Ковер». Его вводят, когда в небе засекли опасные или неизвестные объекты.
«По независящим от аэропорта причинам во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказали в пресс-службе. С 10:26 часть рейсов была перенаправлена в другие столичные аэропорты.
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