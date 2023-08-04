Вучич заявил о гибридных методах борьбы Запада с Россией в Сербии

Сербский президент Александр Вучич заявил, что Запад применяет гибридные методы борьбы с Россией в интернет-пространстве Сербии.

«Они везде видят российскую пропаганду, а я вам открою, как ведется пропаганда против нас: появится в Telegram какой-нибудь «Зеленый медведь», и вы подумаете, что это пророссийски ориентировано, а потом — там каждая вторая, третья новость против Вучича. Когда проверяем, откуда они — понимаем, что идет из одной соседней страны, которая — член НАТО и под большим влиянием извне», — заявил Вучич Радио и телевидению Сербии в ходе поездки в Республику Сербскую Боснии и Герцеговины (цитата по ТАСС).

По его словам, речь идет об одном южном государстве — соседе Сербии. Вучич подчеркнул, что его страна «не будет разрушать традиционные дружеские отношения, кто бы этого ни требовал».

Российские власти неоднократно обвиняли Запад в развязывании тотальной войны против России. В частности, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в январе говорил, что США «наживаются на партнерах по НАТО, заставляя финансировать ренессанс американского ВПК». По словам дипломата, в Кремле регулярно предостерегают Вашингтон об опасности его политики.

В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что НАТО фактически вступает в «прокси-войну» с Россией, поставляя оружие и военную технику Украине. «Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси, то на войне как на войне», — заявил он.