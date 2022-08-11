СБУ заподозрила, что военный в ходе интервью раскрыл планы армии Украины
Служба безопасности Украины начала расследование в отношении высокопоставленного военного, который допустил утечку информации о планах Вооруженных сил страны во время интервью одному из украинских изданий. Об этом в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) написала замминистра обороны Украины Анна Маляр.
«СБУ установлено, что в интервью военного с высоким званием известному изданию содержится информация, которая по отдельным показателям раскрывает сведения о содержании стратегических (оперативных) планов применения Вооруженных сил Украины, вопросов подготовки, организации ведения боевых действий», — сообщила она, не уточнив, о ком именно и каком СМИ идет речь.
Маляр добавила, что Минобороны и СБУ вместе работают над противодействием утечки важной военной информации через СМИ и другие публичные каналы.
Источник Babel.ua в правоохранительных органах предположил, что Маляр имеет в виду генерал-майора Дмитрия Марченко и его интервью изданию РБК-Украина. Тогда он, в частности, сообщил о планах ВСУ нанести удары по мосту через Каховское водохранилище (расположено на территории Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей), чтобы российские военные «не могли перебрасывать по нему свои резервы». Delo.ua также пишет, что речь может идти о Марченко.
По данным «Страна.ua», Маляр говорит о генерале ВСУ Сергее Кривоносе, который на прошлой неделе дал интервью «Радио НВ». Как обращает внимание Focus.ua, беседу раскритиковала Маляр, заявив, что «уважаемый журналист и не менее уважаемый бывший высокопоставленный военный ведут в эфире разговор о том, как нужно информационно обманывать врага». Она назвала интервью «примером прямого вреда работе ВСУ».
27 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране проходит инспекция деятельности силовиков, «потому что 24-го числа [февраля] некоторые представители тех или иных правоохранительных органов куда-то делись вместо того, чтобы защищать свой народ». В июле он уволил главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову, объяснив решение «очень серьезными вопросами» к ведомствам из-за связи сотрудников ведомств с Россией, а также объявил о кадровой ревизии в Службе безопасности.
Врио главы СБУ назначили Василия Малюка, первого заместителя Баканова. Обязанности генпрокурора возложили на заместителя Венедиктовой Алексея Симоненко; Венедиктову назначили послом Украины в Швейцарии.