Венгрия временно запретила экспорт дров

Правительство Венгрии обязало лесозаготовителей информировать о любых контрактах на поставки древесины в другие страны. Минсельхоз планирует использовать право преимущественного выкупа дров из-за энергетического кризиса

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Венгрия с 10 августа запретила экспорт всех энергоносителей, а также экспорт дров. Об этом вечером 9 августа объявил министр сельского хозяйства страны Иштван Надь.

«Правительство вводит запрет на экспорт энергоносителей, в том числе дров», — говорится в заявлении министра. Он объяснил это решение энергетическим кризисом и последствиями санкций ЕС против России из-за боевых действий на Украине.

По его словам, правительство будет контролировать экспорт древесины за границу, так как этот ресурс имеет стратегическое значение с точки энергетической безопасности страны, и может при необходимости воспользоваться своим правом преимущественной покупки.

Согласно указу, разработанному правительством, организации и частные лица, занимающиеся заготовкой дров, обязаны сообщать обо всех планируемых экспортных поставках Министерству сельского хозяйства.

Если древесина, которую заявитель хочет продать за границу, необходима внутри страны, то правительство использует свое преимущественное право покупки. «Это не постоянный запрет, а чрезвычайное положение, которое нужно, чтобы обеспечить энергией венгерский народ», — заявил Иштван Надь.

В середине июля Венгрия ввела режим чрезвычайного положения в области энергетики, объявил руководитель канцелярии премьер-министра Гергейя Гуйяш. По словам политика, на этот шаг пришлось пойти из-за резкого роста цен на энергоносители на фоне затянувшейся российской военной операции на Украине и санкций Евросоюза против Москвы.

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Чрезвычайное положение подразумевает временный запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение закупок газа за рубежом, увеличение производства бурого угля и сокращение потребления топлива внутри страны.

Утром 9 августа «Транснефть» сообщила, что «Укртранснафта» приостановила транзит российской нефти по южной ветке «Дружбы» в Венгрию, Чехию и Словакию. Остановку транзита в компании объяснили тем, что «Транснефть» не может оплатить транзит из-за санкций ЕС, а украинская компания оказывает услуги на условиях 100% предоплаты.

Нефтепровод «Дружба» проходит через город Мозырь в Белоруссии, где разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проходит через Белоруссию и Польшу в Германию, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

«Транснефть» сообщала, что перевела платеж за перекачку через Украину, но средства были возвращены на счет. Газпромбанк, обслуживающий платежи, уведомил компанию, что это произошло из-за санкций. Из-за отсутствия оплаты за свои услуги «Укртранснафта» прекратила транспортировку.

В итоге оплату транзита нефти Украине взяли на себя венгерская MOL и словацкая Slovnaft. После этого «Транснефть» сообщила, что возобновила прокачку нефти.