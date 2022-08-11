Венгрия временно запретила экспорт дров

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 62,54 (+0,02) Инвестиции, 12 авг, 16:22
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 60,9 (+0,28) Инвестиции, 12 авг, 16:22
Призер ЧМ по биатлону россиянка Акимова приостановила карьеру Спорт, 17:38
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 17:37
Белоусов рассказал о рассинхронизации спада потребления и инвестиций Экономика, 17:16
«Локомотив» благодаря пенальти на 90-й минуте спас матч с «Крыльями» Спорт, 17:01
91-летнюю актрису Людмилу Хитяеву из «Тихого Дона» госпитализировали Общество, 16:55
Устал, не выспался: как добросовестному водителю избежать ДТП Партнерский проект, 16:49
В Словакии напомнили об условиях передачи Украине МиГ-29 Политика, 16:38
Захарова не увидела причин и логики в высылке дипломата из Черногории Политика, 16:31
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Алена Косторная заявила о нежелании завершать карьеру в ближайшее время Спорт, 16:11
Не смотря по сторонам: самый высокий риск использования смартфона Партнерский проект, 16:01
Овечкин назвал Валиеву «героем и совершенно простой девчонкой» Спорт, 15:41
Талибы открыли огонь в воздух во время протестов женщин в Кабуле Политика, 15:40
Фонд Сороса нарастил вложения в бигтехи и сделал ставку против Twitter Инвестиции, 15:33
В Запорожской военной администрации сообщили об обстреле Энергодара и АЭС Политика, 15:26
Война санкций ,  
0 

Венгрия временно запретила экспорт дров

Правительство Венгрии обязало лесозаготовителей информировать о любых контрактах на поставки древесины в другие страны. Минсельхоз планирует использовать право преимущественного выкупа дров из-за энергетического кризиса
Фото: Zuma / TASS
Фото: Zuma / TASS

Венгрия с 10 августа запретила экспорт всех энергоносителей, а также экспорт дров. Об этом вечером 9 августа объявил министр сельского хозяйства страны Иштван Надь.

«Правительство вводит запрет на экспорт энергоносителей, в том числе дров», — говорится в заявлении министра. Он объяснил это решение энергетическим кризисом и последствиями санкций ЕС против России из-за боевых действий на Украине.

По его словам, правительство будет контролировать экспорт древесины за границу, так как этот ресурс имеет стратегическое значение с точки энергетической безопасности страны, и может при необходимости воспользоваться своим правом преимущественной покупки.

Согласно указу, разработанному правительством, организации и частные лица, занимающиеся заготовкой дров, обязаны сообщать обо всех планируемых экспортных поставках Министерству сельского хозяйства.

Если древесина, которую заявитель хочет продать за границу, необходима внутри страны, то правительство использует свое преимущественное право покупки. «Это не постоянный запрет, а чрезвычайное положение, которое нужно, чтобы обеспечить энергией венгерский народ», — заявил Иштван Надь.

Венгрия ввела чрезвычайное положение на границе с Сербией
Политика
Мигранты на венгерской границе

В середине июля Венгрия ввела режим чрезвычайного положения в области энергетики, объявил руководитель канцелярии премьер-министра Гергейя Гуйяш. По словам политика, на этот шаг пришлось пойти из-за резкого роста цен на энергоносители на фоне затянувшейся российской военной операции на Украине и санкций Евросоюза против Москвы.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как государства по всему миру изымают сверхдоходы у нефтяников
Статьи
Pro
Как менять дизайн бренда на разных этапах развития
Статьи
Pro
Русский авось: как изменился риск-менеджмент крупнейших компаний России
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Сотрудники на удаленке стали хуже работать: как этично их контролировать
Инструкции
Pro
Ставки по ипотеке снизились. Стоит ли инвестировать в акции застройщиков
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Загадка Ганы: как живет страна с самой парадоксальной моделью экономики
Статьи
Pro
Где взять деньги, чтобы продавать на маркетплейсах
Статьи
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах
Статьи

Чрезвычайное положение подразумевает временный запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение закупок газа за рубежом, увеличение производства бурого угля и сокращение потребления топлива внутри страны.

Утром 9 августа «Транснефть» сообщила, что «Укртранснафта» приостановила транзит российской нефти по южной ветке «Дружбы» в Венгрию, Чехию и Словакию. Остановку транзита в компании объяснили тем, что «Транснефть» не может оплатить транзит из-за санкций ЕС, а украинская компания оказывает услуги на условиях 100% предоплаты.

Нефтепровод «Дружба» проходит через город Мозырь в Белоруссии, где разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проходит через Белоруссию и Польшу в Германию, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

«Транснефть» сообщала, что перевела платеж за перекачку через Украину, но средства были возвращены на счет. Газпромбанк, обслуживающий платежи, уведомил компанию, что это произошло из-за санкций. Из-за отсутствия оплаты за свои услуги «Укртранснафта» прекратила транспортировку.

В итоге оплату транзита нефти Украине взяли на себя венгерская MOL и словацкая Slovnaft. После этого «Транснефть» сообщила, что возобновила прокачку нефти.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Венгрия экспорт
Материалы по теме
Европейцы нарастили закупки российской нефти после введения эмбарго
Экономика
В Венгрии и Словакии оплатили транзит нефти по «Дружбе» через Украину
Политика
Премьер Венгрии исключил мир на Украине без переговоров России и США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter