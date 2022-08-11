Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 августа
EUR ЦБ: 61,7 (+0,15) Инвестиции, 10 авг, 16:19
Курс доллара на 11 августа
USD ЦБ: 60,45 (+0,07) Инвестиции, 10 авг, 16:19
Эксперты назвали три сценария развития экономики России под санкциями Экономика, 07:00
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 06:39
Иран назвал смешными обвинения в подготовке убийств Болтона и Помпео Политика, 06:37
Сестра Ким Чен Ына пригрозила уничтожить власти Южной Кореи из-за COVID Политика, 06:12
Банки с начала кризиса пошли на уступки по кредитам на 9,5 трлн руб. Финансы, 06:00
США и Канада сообщили о двух беспилотниках России около Аляски Политика, 05:36
В Долгопрудном произошел пожар на территории воинской части Общество, 04:42
Трамп не стал свидетельствовать против себя Политика, 04:40
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Участники МКС подтвердили продолжение работ на станции после 2024 года Технологии и медиа, 04:11
СК завел дело в отношении «скопинского маньяка» за сокрытие преступления Общество, 03:46
Посольство в Исландии потребовало извинений за оскорбление флага России Политика, 03:10
Дипломат заявил о возможности НАТО оправдать применение ядерного оружия Политика, 03:01
Глава запорожской ВГА заявил о желании провести референдум 11 сентября Политика, 02:27
В МЧС ДНР сообщили об остановке утечки аммиака на пивоваренном заводе Политика, 02:20
Пандемия коронавируса ,  
0 

Сестра Ким Чен Ына пригрозила уничтожить власти Южной Кореи из-за COVID

По словам Ким Ё Чжон, КНДР боролась не просто с вирусом, а с «настоящим врагом», угрожавшим существованию страны и ее народа. Сеул назвал нападки Пхеньяна необоснованными. Накануне Ким Чен Ын объявил о победе над COVID-19

Сестра руководителя КНДР Ким Ё Чжон, занимающая пост заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи пригрозила уничтожить власти Южной Кореи за попытки распространить коронавирус в ее стране, ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Если враг продолжит опасные деяния, из-за которых вирус может проникнуть в нашу республику, мы ответим, уничтожив власти Южной Кореи, как и сам вирус», — заявила Ким Ё Чжон.

По ее словам, противодействие COVID-19 — это не просто борьба с вирусом, а «настоящая война с врагом», угрожавшим существованию КНДР и ее народа. Сестра Ким Чен Ына назвала действия южного соседа «порочными».

Министерство объединения Республики Корея выразило сожаление в связи с заявлениями Ким Ё Чжон о причастности Сеула к вспышке коронавируса в Северной Корее, назвав обвинения необоснованными.

Власти КНДР сообщили о 269 тыс. новых случаев «лихорадки»
Общество
Фото:Feng Li / Getty Images

Накануне руководитель КНДР Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом.

«Цель нашей борьбы за превращение нашей территории в чистую, свободную от вредоносных вирусов, в кратчайшие сроки достигнута», — заявил он.

Читайте на РБК Pro
Pro
Какие налоги становятся сюрпризом для участника сделки по продаже бизнеса
Статьи
Pro
Самые популярные способы отъема бизнеса и как с ними бороться
Статьи
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах
Статьи
Pro
Правда ли, что мед, стевия и фруктоза полезнее сахара
Видео
Pro
Фото: Dusan Petkovic / Shutterstock Каждая пятая компания в России не заметила кризиса. Как им это удалось
Статьи
Pro
Масштабный пожар на складе Ozon. Как это скажется на его результатах
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как переубедить кого угодно: психологические приемы — Fast Company
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «У вас отличная компания»: как повысить свою ценность на собеседовании
Инструкции

Ким Чен Ын отметил, что в стране с конца июля не было выявлено ни одного зараженного, а умерли от COVID-19 74 человека.

Всего с конца апреля по конец июля COVID-19 в КНДР заболели более 4,772 млн человек, почти все выздоровели. В середине мая заболеваемость достигала пиковых значений — более 400 тыс. инфицированных в сутки. Однако с июля она начала снижаться, в августе не было зафиксировано ни одного случая заражения.

Пхеньян связывал вспышку COVID-19 c запуском воздушных шаров со стороны Южной Кореи. В Сеуле это отрицали.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Ким Чен Ын сестра COVID-19 Южная Корея КНДР
Материалы по теме
Reuters узнал, что в КНДР сочли неискренней помощь США по COVID-19
Политика
В КНДР сообщили о первом случае заболевания COVID-19
Общество
В КНДР сообщили об успешных мерах по борьбе с «лихорадкой» в стране
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter