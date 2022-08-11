Сестра Ким Чен Ына пригрозила уничтожить власти Южной Кореи из-за COVID

По словам Ким Ё Чжон, КНДР боролась не просто с вирусом, а с «настоящим врагом», угрожавшим существованию страны и ее народа. Сеул назвал нападки Пхеньяна необоснованными. Накануне Ким Чен Ын объявил о победе над COVID-19

Сестра руководителя КНДР Ким Ё Чжон, занимающая пост заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи пригрозила уничтожить власти Южной Кореи за попытки распространить коронавирус в ее стране, ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Если враг продолжит опасные деяния, из-за которых вирус может проникнуть в нашу республику, мы ответим, уничтожив власти Южной Кореи, как и сам вирус», — заявила Ким Ё Чжон.

По ее словам, противодействие COVID-19 — это не просто борьба с вирусом, а «настоящая война с врагом», угрожавшим существованию КНДР и ее народа. Сестра Ким Чен Ына назвала действия южного соседа «порочными».

Министерство объединения Республики Корея выразило сожаление в связи с заявлениями Ким Ё Чжон о причастности Сеула к вспышке коронавируса в Северной Корее, назвав обвинения необоснованными.

Накануне руководитель КНДР Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом.

«Цель нашей борьбы за превращение нашей территории в чистую, свободную от вредоносных вирусов, в кратчайшие сроки достигнута», — заявил он.

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Ким Чен Ын отметил, что в стране с конца июля не было выявлено ни одного зараженного, а умерли от COVID-19 74 человека.

Всего с конца апреля по конец июля COVID-19 в КНДР заболели более 4,772 млн человек, почти все выздоровели. В середине мая заболеваемость достигала пиковых значений — более 400 тыс. инфицированных в сутки. Однако с июля она начала снижаться, в августе не было зафиксировано ни одного случая заражения.

Пхеньян связывал вспышку COVID-19 c запуском воздушных шаров со стороны Южной Кореи. В Сеуле это отрицали.