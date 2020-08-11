В Минске начались задержания на месте смерти протестующего
В Минске на проспекте Пушкина, недалеко от станции метро «Пушкинская», рядом с которой накануне погиб участник протестов, начались задержания граждан. Видеозапись публикует «Радио Свобода».
На кадрах видно, как несколько человек в черной форме и касках ведут человека и сажают его в желтый автобус. По данным издания, задержания начались около 17:00 (время совпадает с московским).
Как сообщил корреспондент РБК, еще на одной центральной улице Минска — проспекте Машерова — стоят автозаки. Там задерживают велосипедистов.
Вечером 10 августа МВД Белоруссии сообщило о первом погибшем в ходе протестов. Инцидент произошел на улице Притыцкого (пересекается с проспектом Пушкина) около 23:00, куда прибыл спецназ.