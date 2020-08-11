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Выборы в Белоруссии ,  
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В Минске начались задержания на месте смерти протестующего

Людей задерживают на проспекте Пушкина — недалеко от него вчера погиб первый протестующий. На соседней улице Машерова начали задерживать велосипедистов
Сотрудники полиции на проспекте Притыцкого, где погиб один из протестующих против результатов выборов президента Белоруссии
Сотрудники полиции на проспекте Притыцкого, где погиб один из протестующих против результатов выборов президента Белоруссии (Фото: Yauhen Yerchak / EPA / ТАСС)

В Минске на проспекте Пушкина, недалеко от станции метро «Пушкинская», рядом с которой накануне погиб участник протестов, начались задержания граждан. Видеозапись публикует «Радио Свобода».

На кадрах видно, как несколько человек в черной форме и касках ведут человека и сажают его в желтый автобус. По данным издания, задержания начались около 17:00 (время совпадает с московским).

Как сообщил корреспондент РБК, еще на одной центральной улице Минска — проспекте Машерова — стоят автозаки. Там задерживают велосипедистов.

В Минске на место гибели участника протестов стали приносить цветы
Общество
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Вечером 10 августа МВД Белоруссии сообщило о первом погибшем в ходе протестов. Инцидент произошел на улице Притыцкого (пересекается с проспектом Пушкина) около 23:00, куда прибыл спецназ.

По данным ведомства, мужчина намеревался бросить в сотрудников органов правопорядка неизвестное взрывное устройство. Однако оно взорвалось в его руках, протестующий погиб на месте.

11 августа жители Минска начали собираться в районе станции метро «Пушкинская». Граждане несли цветы к месту гибели протестующего, там собрались несколько десятков человек. Проезжающие мимо автомобилисты сигналили жителям, те в ответ поднимали руки с белыми браслетами. На асфальте на улице Притыцкого видны следы крови.

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Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Протесты в городах Белоруссии начались вечером 9 августа после завершения голосования на выборах главы республики. Акции быстро переросли в столкновения с силовиками, которые применяли спецсредства — газ, светошумовые гранаты. В МВД сообщали о задержании более 2 тыс. человек за последние сутки.

По предварительным результатам голосования в выборах победил Александр Лукашенко — он набрал более 80% голосов. Его основная соперница Светлана Тихановская набрала 10% голосов. Она не согласилась с итогами выборов и потребовала мирной передачи власти. 11 августа стало известно, что она уехала из Белоруссии в Литву, опасаясь за жизнь задержанных сотрудников своего штаба.

Авторы: Александр Атасунцев, Михаил Котляр
Теги: Минск, Белоруссия, задержания, протесты
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