Роскомнадзор потребовал прекратить рекламу незаконных акций на YouTube

Роскомнадзор направил в Google письмо с требованием принять меры по недопущению рекламы несогласованных массовых акций через видеохостинг. Информация распространялась с помощью push-уведомлений YouTube, говорят в ведомстве

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Роскомнадзор направил в Google требование принять меры по недопущению рекламирования несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По информации Роскомнадзора, «ряд структур, имеющих YouTube-каналы, приобретают у видеохостинга рекламные инструменты, такие как push-уведомления, с целью распространения информации о незаконных массовых мероприятиях», которые в том числе направлены на срыв выборов в стране.

По данным ведомства, подобные push-уведомления приходят также пользователям, которые не подписаны на YouTube-каналы данных структур.

Если Google не примет должные меры, это будет расценено как «вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов» в стране, указано в сообщении Роскомнадзора.

В пресс-службе Google отказались от комментариев РБК.