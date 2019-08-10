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Выборы в Мосгордуму ,  
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Из Telegram удалили файл с личными данными участников митингов в Москве

Из Telegram удалили файл с персональными данными участников акций в Москве, сообщает «Эхо Москвы». Вечером 9 августа файл с именами, телефонами и адресами более 3 тыс. человек был опубликован в анонимном Telegram-канале «Товарищ майор».

Таблица с личными данными пропала из мессенджера примерно спустя пять часов после публикации. Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков сообщил, что файл удалила администрация мессенджера. «Telegram защитил персональные данные москвичей. База более недоступна», — написал он.

Канал «Товарищ майор», опубликовавший данные, подтвердил, что пост удалил сам Telegram. «Либеральная цензура во всей красе», — написал канал.

Всего в открытый доступ попали данные около 3,2 тыс. человек. Среди них данные журналистов «Дождя», «Эха Москвы», «Медиазоны», «Медузы» и других изданий. Кроме того, в мессенджере были выложены персональные данные не допущенных к выборам независимых кандидатов в Мосгордуму, в том числе Любови Соболь, Дмитрия Гудкова и Ивана Жданова. Согласно сведениям о файле, автор документа — ГУ МВД по Москве.

Участники акции, чьи данные попали в список, писали в соцсетях, что после публикации стали получать СМС-сообщения с призывом прийти на акцию протеста на проспекте Академика Сахарова в Москве 10 августа. «Не молчи. Приходи 10 августа на Сахарова — будет жарко. Возьми с собой паспорт — будут задержания. Как не попасть к ментам — смотри по ссылке», — говорилось в СМС, писала «Медиазона».

Общество
СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве

10 августа в Москве на проспекте Академика Сахарова пройдет согласованный митинг в поддержку кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму, заявленное число участников — до 100 тыс. человек. На акции, несмотря на запрет со стороны мэрии, согласились выступить музыканты «Кровостока», IC3PEAK и Face.

В полиции пообещали пресекать все не согласованные с властями акции в этот день, а в СК заявили, что в соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых мирных прогулках по столице после митинга на Сахарова». Подобные действия в СК назвали «несанкционированными мероприятиями» и предупредили об уголовной ответственности за «призывы к массовым беспорядкам».

Теги: Telegram, утечка данных, митинг в Москве
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