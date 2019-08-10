МВД и волонтеры назвали число митингующих на проспекте Сахарова в Москве

МВД и волонтеры назвали число митингующих на проспекте Сахарова в Москве

По данным полиции, в акции на проспекте Сахарова участвуют около 20 тыс. человек. «Белый счетчик» сообщает о 49,9 тыс.

Фото: Андрей Любимов / РБК

В санкционированной акции в Москве в поддержку кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации, принимают участие около 20 тыс. человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

По данным волонтерского проекта «Белый счетчик», на проспекте Академика Сахарова, по данным на 16:30, митинговали 49,9 тыс. человек.

В Москве 10 августа на проспекте Сахарова в Москве проходит согласованная с властями акция в поддержку оппозиционных кандидатов, которым отказали в регистрации для участия в выборах в Мосгордуму, которые пройдут в сентябре. Помимо допуска всех кандидатов к выборам, участники акции требовали также закрыть уголовные дела, которые были заведены после задержания участников несогласованных акций протеста.

Организаторы, среди которых сами не допущенные к выборам кандидаты, подавали заявку на акцию численностью до 100 тыс. человек. Согласованное в властями время проведения акции с 14:00 до 16:30.