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Политика ,  
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Россия закроет консульство Польши

Россия закроет генконсульство Польши в Калининграде
Консульство прекратит работу 29 августа. Ранее Польша закрыла российское консульство в Кракове из-за сведений о причастности российских спецслужб к пожару в ТЦ в Варшаве. Россия обвинения отвергает, МИД обещал «адекватный ответ»
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Консульство Польши в Калининграде закрывается. Эта мера принята в ответ на аналогичные действия польской стороны, сообщили в МИД России.

О решении объявили временному поверенному в делах Польши в России. Согласие на работу генерального консульства будет отозвано с 29 августа.

«Этот шаг вызван необоснованными и враждебными действиями польской стороны, выразившимися в сокращении под надуманным предлогом российского консульского присутствия на территории Республики Польша», — заявили в российском МИДе.

Ранее Польша закрыла российское консульство в Кракове.

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Радослав Сикорский

Генконсульство Польши в Калининграде находится по адресу: улица Каштановая, дом 51. В консульский округ входит только Калининградская область.

Всего у республики три дипмиссии в России — посольство в Москве, а также генконсульства в Иркутске и Калининграде.

Генеральное консульство в Калининграде было открыто в 1992 году. Исполняющим обязанности генерального консула сейчас является Януш Яблонский.

Польша резко сократила выдачу виз через генконсульство: подать заявление в нем могли только супруги и дети граждан ЕС, а также родные тех, у кого есть «Карта поляка» (документ, подтверждающий принадлежность иностранца к польскому народу). Кроме того, визы выдавались по гуманитарным соображениям. Туристические визы россиянам Польша не выдает. Въезд с целью туризма невозможен даже при наличии шенгенской визы.

В конце мая глава польского МИДа Радослав Сикорский объявил о закрытии генконсульства России в Кракове из-за сведений о причастности российских спецслужб к пожару в ТЦ в Варшаве 12 мая 2024 года. Российский МИД анонсировал «адекватный ответ» на это решение.

Обвинения, подобные выдвинутым польской стороной, Москва неоднократно отвергала. Как отмечали в Кремле, заявления о том, что Россия вербует граждан других государств для осуществления диверсий на Западе, «ни на чем не основаны» и являются «разжиганием русофобской истерии».

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Польша Генеральное консульство закрытие дипмиссия Калининград
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