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С экс-руководства Корпорации развития Курской области взыскали ₽4,1 млрд

Ленинский районный суд Курска взыскал более 4 млрд руб. с девяти физических лиц и восьми организаций, в том числе с бывших руководителей Корпорации развития Курской области. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к Владимиру Лукину, Игорю Грабину, Снежане Мартьяновой и другим лицам, а также организациям о взыскании свыше 4,1 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе.

По заявлению Генпрокуратуры суд также взыскал с них государственную пошлину в размере 900 тыс. руб.

Лукина — бывшего директора Корпорации развития Курской области — задержали в декабре 2024 года по подозрению в злоупотреблениях полномочиями, повлекшими за собой срыв строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной.

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Фото:Gabo_Arts / Shutterstock

По данным Генпрокуратуры, Лукин и его сообщники, в частности, заместители Мартьянова и Грабин, присвоили более 3,2 млрд руб., заключая фиктивные контракты с фирмами, которые должны были вести строительство. Эти компании создали «видимость выполнения работ» по строительству защитных сооружений и организовали ложную схему расходов через фирмы-однодневки, отметили в надзорном ведомстве.

Ущерб госбюджету от действий «Корпорации» оценили в сумму около 170 млн руб, сообщила в конце прошлого года представитель МВД Ирина Волк.

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