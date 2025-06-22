Силовики задержали белгородского вице-губернатора Зайнуллина

Рустэм Зайнуллин (Фото: Министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области)

Правоохранительные органы задержали вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина, сообщают ТАСС, а также местное издание Fonar.tv.

Первым о задержании Зайнуллина вечером 21 июня сообщил со ссылкой на источники белгородский блогер и предприниматель Андрей Маликов. По его данным, это связано с расследованием по уголовным делам о злоупотреблениях при строительстве фортификационных сооружений. О том, что задержание связано с хищениями при строительстве защитных сооружения на границе, пишет также Mash.

При этом Baza пишет, что ее источники эту информацию не подтверждают.

РБК направил запросы в МВД Белгородской области, СК Белгородской области, СК России, а также в Министерство общественных коммуникаций Белгородской области.

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