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Политика ,  
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Вице-губернатора Белгородской области арестовали по делу о мошенничестве

Суд арестовал вице-губернатора Белгородской области Зайнуллина
Рустэм Зайнуллин
Рустэм Зайнуллин (Фото: Министерство имущественных и земельных отношений / VK)

Вице-губернатора Белгородской области, министра имущественных и земельных отношений области Рустэма Зайнуллина арестовали на два месяца по статье о мошенничестве, сообщает «РИА Новости».

Зайнулинну вменили статью о мошенничестве, совершенным организованной группой либо в особо крупном размере (ст. 159 ч. 4 Уголовного кодекса). Срок лишения свободы по этой статье может составить до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Суд арестовал вице-губернатора до 20 августа.

Силовики задержали белгородского вице-губернатора Зайнуллина
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Рустэм Зайнуллин

По неподтвержденным данным, задержание связано с хищениями при строительстве защитных сооружений на границе.

Телеграм-канал Mash утверждает, что Зайнуллин завысил стоимость изделий, а также занимался хищением при их производстве. Примерная сумма ущерба — 500 млн руб.

В мае этого года губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что проверка выявила нарушения при строительстве на 109 млн руб., а подрядчики завышали объемы работ. Власти Белгородской области подали иски в суд с требованием взыскать денежные средства с семи организаций, которые участвовали в строительстве оборонительных сооружений.

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