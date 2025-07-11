NZZ назвала два способа избежать поражения Украины

NZZ: один из способов избежать поражения Украины — отход ВСУ с линии фронта

Первый вариант заключается в попытке максимально сократить потери в условиях российского продвижения, второй предполагает постепенное отступление с линии фронта, чтобы сохранить армию

Фото: Олег Петрасюк / Reuters

У главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского остались два основных варианта действий, которые помогут Киеву избежать поражения в военном конфликте с Москвой, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Первый заключается в попытке максимально сократить потери в условиях российского продвижения и не дать крупным подразделениям попасть в окружение. Второй подразумевает постепенный отход с линии фронта и занятие новых позиций. Он призван «предотвратить капитуляцию и сохранить армию» даже в случае неблагоприятного для Украины исхода переговоров, сообщает NZZ.

Газета пишет, что Украина рассматривает второй вариант, о чем свидетельствует создание укреплений в 20 км от линии фронта.

У украинских войск, по мнению авторов статьи, нет ресурсов для внезапного нападения на любом участке фронта, а точечные удары по целям в глубине российской территории будут малоэффективны, «разве что в информационном пространстве». Украинской стороне не хватает истребителей, таких как F-35, чтобы добиться превосходства в воздухе, а также боеприпасов для систем HIMARS и средств ПВО.

Наиболее интенсивные бои по-прежнему продолжаются в Донбассе, пишет NZZ, отмечая, что активность также наблюдается к северу от Харькова и в глубине Сумской области. Сырский на прошлой неделе говорил об «угрозе новых наступательных действий противника» на харьковском направлении.

Минобороны России в последние дни отчитывалось о занятии населенных пунктов в Харьковской области и ударах по позициям ВСУ.