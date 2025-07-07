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Военная операция на Украине ,  
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NYT узнала о сложном положении украинской армии в районе Константиновки

NYT: украинские военные рассказали о сложностях боев около Константиновки
Сюжет
Военная операция на Украине
Наступление России около Константиновки может занять несколько месяцев, пишет NYT. В ВСУ рассказали газете о «затруднительном положении» из-за российских дронов. Минобороны ранее сообщило о занятии села рядом с Константиновкой
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Расширение возможностей российской армии по нанесению ударов с помощью беспилотников дает ей преимущество в Донбассе в районе Константиновки, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой украинских военных.

Российские войска образовали 16-километровый карман вокруг украинских войск, обороняющих Константиновку, частично окружив их с востока, юга и запада. По словам украинских военных, этот район полностью простреливается, а практически каждое движение круглосуточно отслеживается беспилотниками. Из-за этого ВСУ часто оказываются «в затруднительном положении» на несколько недель без ротации или возможности эвакуировать раненых, отмечает NYT.

«Чрезвычайно сложно доставлять припасы, менять войска — вообще что-либо делать», — рассказал офицер 12-й бригады «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен).

По оценке издания, российское наступление в районе Константиновки может продвигаться либо «в лоб», либо «клещами по флангам», чтобы вынудить ВСУ отойти. Преимуществом российской армии в этом районе стали беспилотники, на вопрос о переломном моменте в новой кампании России украинские солдаты указали на одно и то же название — «Рубикон», пишет NYT.

Минобороны сообщило о занятии села рядом с Константиновкой
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

«Они наносят удары каждые 10–20 минут на постоянном расстоянии 15 км от линии фронта. Все в пределах этой 15-километровой зоны уничтожается», — рассказал изданию командир подразделения беспилотных летательных аппаратов в 93-й бригаде.

«Рубикон» — центр перспективных беспилотных технологий Минобороны России. О его создании стало известно в октябре 2024 года, когда эту площадку посетил министр обороны России Андрей Белоусов. В Минобороны утверждают, что центр «Рубикон» ведет постоянный мониторинг разведывательными дронами, а после выявления цели к ней вылетает уже другой, боевой дрон.

Как отмечает NYT, Константиновка является южными воротами в цепь городов, которые образуют «последний крупный оборонительный пояс Украины». 4 июля Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Предтечино в ДНР, который расположен к востоку от Константиновки. Расстояние между Предтечино и Константиновкой составляет около 3 км.

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Теги
Минобороны ВСУ Константиновка беспилотники Военная операция на Украине
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