Politico связало пошлины Трампа для Бразилии с его гневом из-за БРИКС

Президент США «злится каждый раз, когда видит усилия БРИКС по дедолларизации», рассказал бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон. МИД России заявлял, что «БРИКС — «не антиамериканское объединение»

Недовольство президента США Дональда Трампа саммитом БРИКС в Рио-де-Жанейро побудило его направить письмо с изложением новых пошлин в отношении Бразилии, пишет Politico со ссылкой на четыре источника.

Трамп пригрозил Бразилии 50-процентными пошлинами, обвинив ее в «охоте на ведьм» против бывшего президента Жаира Болсонару, находящегося сейчас под следствием по делу о перевороте в 2022 году.

По словам двух собеседников, Белый дом посчитал, что другие меры наказания, такие как санкции, займут слишком много времени или будут слишком сложными.

«Но БРИКС перевесил чашу весов», — пояснил бывший специальный посланник президента США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне, близкий соратник госсекретаря Марко Рубио.

По словам бывшего главного стратега Белого дома Стива Бэннона, Трамп «злится каждый раз, когда видит усилия БРИКС по дедолларизации». «Рио не помог», — сказал он.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва уже объявил, что введет ответные 50-процентные тарифы в отношении США.

Американский лидер на днях пригрозил странам, поддерживающим БРИКС, десятипроцентными пошлинами. До этого он обещал 100-процентные тарифы, если объединение попытается заменить доллар, и утверждал, что «БРИКС мертв».

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков в ответ на слова главы Белого дома заверял, что БРИКС — «не антиамериканское объединение, и ничего в повестке дня БРИКС не содержит антиамериканской составляющей». В Кремле говорили, что страны БРИКС не обсуждают создание новой валюты, и предлагали экспертам «более подробно повестку дня БРИКС разъяснить» Трампу.