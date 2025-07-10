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Саммит БРИКС ,  
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В МИДе ответили на угрозы Трампа и слова об антиамериканском курсе БРИКС

Рябков об угрозах Трампа: БРИКС не является антиамериканским объединением
Сюжет
Саммит БРИКС
В заявлениях США о политике БРИКС нет ничего нового, заявил Рябков. Организация называет вещи «своими именами», а язык угроз и манипуляций для нее неприемлем, добавил замглавы МИДа
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Заявления администрации США о том, что БРИКС проводит антиамериканскую политику, не несут в себе ничего нового. Об этом заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков, передает корреспондент РБК.

По словам замглавы ведомства, российская сторона фиксирует разного рода сигналы и оценки политиков из разных стран насчет того, что такое БРИКС и как эта организация функционирует.

От США подобного рода сигналы звучали и ранее, отметил Рябков.

«Кроме того, и это еще более важный момент, БРИКС — не антиамериканское объединение, и ничего в повестке дня БРИКС не содержит антиамериканской составляющей. Мы называем вещи своими именами, когда налицо посягательство Вашингтона на целый ряд важных элементов международного права», — сказал он.

Все, что можно сказать по этому поводу, уже отражено в итоговой декларации саммита БРИКС, прошедшего в начале июля в Рио-де-Жанейро, подчеркнул Рябков.

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Переговоры о пошлинах и других торговых условиях, по его словам, должны рассматриваться на двусторонней основе.

Рябков призвал американскую сторону вести дискуссии путем «нормального, спокойного диалога», искать компромиссы и решения. «Вот к этому мы призываем американскую сторону. А язык угроз, язык манипуляций <...> тем, что происходит и не происходит, в том числе на площадке БРИКС, это не тот язык, с которым нужно разговаривать с участниками данного объединения», — сказал он.

Замминистра отметил необходимость уделять внимание фокусированной интеграции новых членов и стран-партнеров.

«БРИКС не может постоянно увеличивать плоскости своего соприкосновения с теми странами, кто пока не вошел в объединение как полноформатный член, но готов работать в качестве государства-партнера. Это требует тоже определенной адаптации», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что БРИКС проводит «антиамериканскую» политику, и пригрозил на 10% повысить пошлины для стран, поддерживающих курс сообщества. В Белом доме отмечали, что, по мнению Трампа, объединение стремится «подорвать интересы» Соединенных Штатов.

Летом 2024 года Минфин России анонсировал появление платформы BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, в том числе в цифровых. Как отмечал глава МИДа Сергей Лавров, многие страны привлекает, что в рамках БРИКС разрабатываются альтернативные платформы, которые «позволят торговать, инвестировать, проводить другие экономические операции, не испытывая зависимости от тех, кто решил сделать из доллара и евро оружие».

Кремль в ответ на угрозы Трампа также подчеркивал, что целью БРИКС не является противостояние какому-либо государству.

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Сергей Рябков МИД США БРИКС Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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