Трамп пригрозил базовыми пошлинами в размере 15% или 20%

Президент Дональд Трамп в интервью NBC News сообщил, что планирует ввести базовые пошлины в размере 15% или 20% для большинства торговых партнеров.

На этой неделе Трамп направил 22 письма разным странам о тарифах, которые он собирается ввести с 1 августа. В частности, президент пригрозил Бразилии пошлинами в 50%. Глава Белого Дома также объявил о 50-процентном тарифе на импорт меди.

«Мы просто скажем, что все остальные страны будут платить 20% или 15%», — сказал Трамп. Сейчас базовый тариф составляет 10%.

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