Трамп анонсировал 50-процентные пошлины на медь

США с 1 августа введут 50-процентную пошлину на импорт меди, заявил президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Он подчеркнул, что решение принято после получения «серьезной оценки национальной безопасности».

Трамп отметил, что медь необходима для производства многих продуктов, включая полупроводники, самолеты, корабли, боеприпасы, литий-ионные аккумуляторы, системы радаров, системы противоракетной обороны и гиперзвуковое оружие.

«Медь — второй по распространенности материал для Министерства обороны! Почему наши глупые (и УСТАЛЫЕ!) «лидеры» разорили эту важную отрасль? Этот 50% ТАРИФ отменит бездумное поведение и глупость администрации [предшественника Трампа Джо] Байдена. Америка снова будет строить ДОМИНИРУЮЩУЮ медную индустрию. ВЕДЬ ЭТО, В КОНЦЕ КОНЦОВ, НАША ЗОЛОТАЯ ЭРА!» — написал он.

Вечером 8 июля Трамп объявил о намерении ввести пошлины в 50% на импорт меди в рамках ряда надвигающихся отраслевых тарифов. «Я полагаю, что тариф на медь мы собираемся повысить до 50%», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста во время заседания кабинета министров.

После этого заявления цены на медь на нью-йоркской бирже Comex выросли на 17%, обновив исторический рекорд. При этом цены на фьючерсы на Лондонской бирже металлов (LME) тогда, наоборот, снизились почти на 0,5%.

После официального объявления о введении пошлины на Comex цены на медь выросли на 2,4% до $5,6165 за фунт. Мировые базовые цены на Лондонской бирже металлов выросли на 0,2% после пятидневного снижения, пишет Bloomberg. Агентство отмечало, что вводимые пошлины приведут к росту издержек во многих отраслях США.

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