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Торговая война США ,  
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Трамп анонсировал 25-процентные пошлины для Молдавии

Трамп анонсировал новые пошлины для семи стран, включая Молдавию
Сюжет
Торговая война США
С августа 30-процентные тарифы будут установлены для Алжира, Ливии, Ирака и Шри-Ланки, 25-процентные — для Брунея и Молдавии, 20-процентные для Филиппин
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп представил новую партию пошлин, которые будут введены в августе на товары из стран, не сумевших достичь соглашений с США, сообщает Bloomberg.

Так, 30-процентные тарифы будут установлены для Алжира, Ливии, Ирака и Шри-Ланки, 25-процентные — для Брунея и Молдавии, 20-процентные для Филиппин. В целом, как отмечает агентство, пошлины соответствуют ставкам, первоначально объявленным Трампом в апреле, но для Ирака они снижены с 39%, а для Шри-Ланки — с 44%.

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Из этих семи стран только Филиппины входят в число 50 крупнейших торговых партнеров Соединенных Штатов, сообщает Bloomberg. В прошлом году они экспортировали на американский рынок товары на сумму около $14,1 млрд. Среди них — электроника, автозапчасти и текстиль. Импорт США из оставшихся шести стран в прошлом году в общей сложности составил менее $15 млрд. На Ирак, экспортера сырой нефти, пришлось около половины этого импорта.

В июле Трамп отправил 14 государствам письма о введении с 1 августа повышенных пошлин. В частности, речь идет о крупнейших торговых партнерах США — Японии и Южной Корее. Для них президент анонсировал пошлины в размере 25%. Согласно данным за май 2025 года на эти страны приходится 4,36 и 4,16% американского импорта соответственно, они занимают восьмое и девятое места в списке крупнейших импортеров.

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9 июля истекал трехмесячный срок, который Вашингтон отвел странам на переговоры для заключения торговых соглашений. На этот период действовала временная ставка в 10%. Трамп отложил введение новых импортных пошлин до 1 августа.

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Персоны
Елена Чернышова
Дональд Трамп пошлины Молдавия Шри-Ланка Алжир Филиппины
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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