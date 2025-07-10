Токаев ответил на письмо Трампа о пошлинах для Казахстана

Токаев направил ответное письмо американскому лидеру, который решил с августа ввести для продукции из Казахстана пошлину в 25%. Он отметил, что Астана привержена развитию торговых связей с Вашингтоном и готова к поиску компромисса

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Reuters)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил ответное письмо американскому лидеру Дональду Трампу, сообщила пресс-служба главы республики. В нем он выразил уверенность, что Астана и Вашингтон найдут компромисс по торговой проблеме.

Токаев подчеркнул, что Казахстан в качестве давнего торгового и инвестиционного партнера Соединенных Штатов привержен развитию «справедливых, предсказуемых, взаимовыгодных» торговых связей. Он также подтвердил готовность продолжать конструктивный диалог, который позволит разработать рациональное решение вопросов торговли.

Свое письмо Трамп отправил Токаеву в начале недели, объявив о решении с 1 августа ввести 25-процентную импортную пошлину на всю казахстанскую продукцию, поставляемую на американский рынок. Свое решение Трамп объяснил необходимостью устранить торговый дисбаланс с Казахстаном, который, как он указал, «представляет серьезную угрозу» экономике и национальной безопасности США. При этом он подчеркнул, что США согласны продолжать работу с Казахстаном.

Фото: realDonaldTrump / Truth Фото: realDonaldTrump / Truth

Аналогичные письма о пошлинах от Трампа получили лидеры более десяти государств. Для некоторых из них будут действовать такие же пошлины, как и для Казахстана — 25%, включая Бруней, Молдавию, Южную Корею и Японию. Для ЮАР, Алжира, Ливии, Ирака и Шри-Ланки, согласно опубликованным Трампом письмам, пошлины будут установлены на уровне 30%, для Лаоса и Мьянмы — 40%. Самая высокая тарифная ставка у Бразилии — 50%. Причиной для этого решения он назвал судебное преследование экс-президента Жаира Болсонару и цензуру американских платформ в Бразилии.

Трамп объявил о резком повышении тарифов на поставки из 185 стран в начале апреля 2025 года. Предполагалось, что минимальная базовая таможенная пошлина 10% начнет действовать с 5 апреля, а индивидуальные для отдельных стран — с 9 апреля. Трамп отложил эту меру на 90 дней, чтобы за этот срок провести переговоры о торговых соглашениях. Срок истекал 9 июля, в ночь на 8 июля президент США продлил его до 1 августа.