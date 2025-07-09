Трамп ответил на вопрос о приказе приостановить поставки оружия Украине

Трамп заявил, что пока не отдавал приказ о паузе в поставках оружия Киеву

Трамп заявил, что был бы первым, кто узнал о решении о паузе в поставках оружия Украине, или сам отдал бы такой приказ, но пока такого шага не предпринимал. По данным CNN, шеф Пентагона Хегсет не сообщил о решении Белому дому

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что не выяснял, кто отдал приказ о приостановке поставок оружия Украине, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Журналист напомнил главе государства, что накануне на вопрос о том, кто санкционировал этот приказ, республиканец ответил: «Я не знаю». Трампа спросили, означает ли это, что такое «большое решение» могут принять без его ведома.

«Я бы знал. Если бы решение было принято — я бы знал. Я был бы первым, кто узнал, на самом деле, скорее всего, я бы сам отдал такой приказ, но пока я этого не делал», — ответил глава Белого дома.

О паузе в поставках части оружия Украине, включая ракеты для комплексов Patriot, 1 июля сообщили Politico и NBC News. По их данным, решение было принято еще в начале июня руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби. Белый дом объяснил остановку поставок «стандартной проверкой» Пентагоном всей военной помощи, которую США оказывают всем странам и регионам. Киев утверждал, что официально не получал каких-либо уведомлений по поводу приостановки поставок оружия.

По информации CNN, Трамп попросил шефа Пентагона Пита Хегсета оценить запасы оружия США, но не приостанавливать военную помощь Украине. Хегсет не сообщил администрации президента США о своем решении поставить часть поставок оружия на паузу. Associated Press писало, что решение застало Трампа врасплох и он недоволен уровнем координации между Пентагоном и Белым домом. Американский президент распорядился возобновить поставки оружия Киеву.

Москва осуждает военную помощь Киеву. В Кремле заявляли, что это лишь затягивает боевые действия.