WP узнала, как США пытались помешать визиту Моди к Путину

США пытались не допустить, чтобы премьер Индии посетил Россию в даты проведения саммита НАТО. Были и публичные сигналы: американский посол попросил не воспринимать дружбу Вашингтона и Нью-Дели «как должное»

Нарендра Моди и Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Администрация президента США пыталась добиться переноса поездки индийского премьера Нарендры Моди в Россию, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

Высокопоставленные чиновники предупреждали Нью-Дели, что поездка осложнит отношения с США. Среди них был заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл, который в беседе с индийским министром иностранных дел Винаем Кватрой пытался добиться переноса визита Моди, чтобы поездка не произошла одновременно с вашингтонским саммитом НАТО.

Недовольство властей США проявлялось и публично. Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер на брифинге сказал, что США «совершенно ясно выразили Индии нашу обеспокоенность по поводу ее отношений с Россией». «Поэтому мы надеемся, что Индия и любая другая страна, когда они взаимодействуют с Россией, ясно дадут понять, что Россия должна уважать Устав ООН, суверенитет и территориальную целостность Украины», — добавил он.

С критикой выступил и американский посол Эрик Гарсетти, призвав не воспринимать дружбу США и Индии «как должное». «Мне придется вести много оборонительных боев, пытаясь помочь развитию этих отношений. Я знаю и уважаю любовь Индии к своей стратегической автономии. Но во время конфликта стратегической автономии не существует», — сказал дипломат.

WP напоминает, что Индия в прошлом веке придерживалась политики неприсоединения, но стала крупным покупателем военной техники у СССР. Впоследствии в Нью-Дели начали полагаться на поддержку США в сдерживании Китая, а также на сотрудничество с Вашингтоном в оборонной, космической и полупроводниковой промышленности. Вместе с тем, Индия все еще во многом зависит от дешевых энергоресурсов из России, а также от российских боеприпасов и запчастей.

Моди совершил двухдневный визит в Россию впервые за пять лет. Неформальные переговоры в «Ново-Огарево» продлились около четырех-пяти часов, встреча в Кремле — около двух с половиной часов. Последняя прошла в узком составе.

Среди прочего, индийский премьер попросил Путина досрочно уволить индийских граждан из российский армии, «которые были введены в заблуждение при поступлении на службу». По сведениям индийского МИДа, российская сторона ответила согласием, всего службу проходили от 35 до 50 граждан Индии, из них десять уже вернулись домой.

Кроме того, на открытой для журналистов встрече с Путиным в Кремле Моди сказал: «Решение не может быть посредством войны. Бомбы, ракеты, винтовки не могут обеспечивать мир. Поэтому мы делаем акцент на диалоге, и диалог необходим». «Возьмем войну, какой-либо конфликт или террористические акты — любой верующий в человечество человек ощущает боль, когда умирают люди и особенно когда умирают ни в чем не повинные дети», — добавил он. В ответ Путин сказал «спасибо», после этого закончилась открытая часть встречи и журналисты ушли из зала.