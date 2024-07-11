Матвиенко заявила, что Германии нельзя давать гиперзвуковое оружие

Валентина Матвиенко (Фото: council.gov.ru)

По итогам Второй мировой войны Германия обязалась не размещать на своей территории гиперзвуковое оружие, что было зафиксировано в соответствующих договорах. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что ответ России будет жесткий и адекватный. Это уже просто недопустимо. Если поднять все документы послевоенного времени, то Германия вообще не имеет права, чтобы у нее находилось оружие такого плана, по тем соглашениям, которые были подписаны», — сказала спикер, отвечая на вопрос о реакции России на планы США по размещению гиперзвукового оружия в Германии.

Какие именно документы запрещают Германии размещать на своей территории гиперзвуковое оружие, Матвиенко не уточнила.

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