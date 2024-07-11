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Военная операция на Украине ,  
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Матвиенко заявила, что Германии нельзя давать гиперзвуковое оружие

Сюжет
Военная операция на Украине
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: council.gov.ru)

По итогам Второй мировой войны Германия обязалась не размещать на своей территории гиперзвуковое оружие, что было зафиксировано в соответствующих договорах. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что ответ России будет жесткий и адекватный. Это уже просто недопустимо. Если поднять все документы послевоенного времени, то Германия вообще не имеет права, чтобы у нее находилось оружие такого плана, по тем соглашениям, которые были подписаны», — сказала спикер, отвечая на вопрос о реакции России на планы США по размещению гиперзвукового оружия в Германии.

Какие именно документы запрещают Германии размещать на своей территории гиперзвуковое оружие, Матвиенко не уточнила.

Материал дополняется.

Авторы
Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Валентина Матвиенко фото

Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации
7 апреля 1949 года
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