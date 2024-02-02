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Замдиректора Ельцин-центра признали иноагентом

Минюст признал иноагентом правозащитника Олега Орлова из «Мемориала»
Олег Орлов
Олег Орлов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Минюст России обновил перечень иноагентов, в него внесены шесть физических лиц:

  • депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин;
  • бывший председатель совета правозащитного центра «Мемориал» (признан иноагентом и ликвидирован) Олег Орлов;
  • директор развивавшей в России «Википедию» «Викимедии РУ» (прекратила работу в декабре) Станислав Козловский;
  • заместитель исполнительного директора Ельцин-центра по науке Никита Соколов;
  • новгородский фотограф и ЛГБТ-активист Михаил Чимаров (движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено);
  • тамбовский журналист Сергей Степанов.

Среди причин для включения в реестр Минюст назвал распространение фейков об армии и решениях властей России, участие в создании материалов иноагентов, выступления против военной операции на Украине.

«Обвинение достаточно абсурдное, из того, что я увидел — я по мнению Минюста распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях. Если открыть мой телеграм-канал — там все посты о жизни Новосибирска и его проблемах, которые знает каждый новосибирец. Видимо, с точки зрения Минюста эти проблемы недостоверны) Главное, что люди поддерживают. Минюст сменится, а Новосибирск и новосибирцы останутся», — прокомментировал РБК депутат из Новосибирска Антон Картавин

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Елена Степанова Елена Степанова
иноагенты Минюст Ельцин-центр «Мемориал»
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