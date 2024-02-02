Замдиректора Ельцин-центра признали иноагентом

Олег Орлов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Минюст России обновил перечень иноагентов, в него внесены шесть физических лиц:

депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин;

бывший председатель совета правозащитного центра «Мемориал» (признан иноагентом и ликвидирован) Олег Орлов;

директор развивавшей в России «Википедию» «Викимедии РУ» (прекратила работу в декабре) Станислав Козловский;

заместитель исполнительного директора Ельцин-центра по науке Никита Соколов;

новгородский фотограф и ЛГБТ-активист Михаил Чимаров (движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено);

тамбовский журналист Сергей Степанов.

Среди причин для включения в реестр Минюст назвал распространение фейков об армии и решениях властей России, участие в создании материалов иноагентов, выступления против военной операции на Украине.

«Обвинение достаточно абсурдное, из того, что я увидел — я по мнению Минюста распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях. Если открыть мой телеграм-канал — там все посты о жизни Новосибирска и его проблемах, которые знает каждый новосибирец. Видимо, с точки зрения Минюста эти проблемы недостоверны) Главное, что люди поддерживают. Минюст сменится, а Новосибирск и новосибирцы останутся», — прокомментировал РБК депутат из Новосибирска Антон Картавин

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