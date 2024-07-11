Украинские власти заявили об аресте судна, вывозившего зерно из Крыма

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Украинские власти арестовали судно USKO MFU под флагом Камеруна, которое, по их данным, вывозило зерно из порта Севастополя, сообщают Генпрокуратура Украины и Служба безопасности Украины (СБУ), которая проводит следствие.

Украинские власти заявляют, что судно арестовано в акватории одесского порта Рени. До этого британский портал Lloyd's List со ссылкой на судового агента Avalon Shipping писал, что сухогруз был задержан 4 июля по запросу украинской стороны в румынской части реки Дунай на следующий день после выхода из молдавского порта Джурджулешты.

Крым и Севастополь по итогам референдума 2014 года вошли в состав России. Киев и ряд других стран не признал результатов голосования и считает полуостров своей территорией.

Капитану судна, гражданину Азербайджана, объявили о подозрении по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на «временно оккупированную территорию» и выезда оттуда). СБУ отмечает, что ему может грозить до пяти лет лишения свободы. На борту кроме него находились еще 12 членов экипажа.

По данным украинской Генпрокуратуры, в ноябре 2023 года сухогруз зашел в порт Севастополя, где на него загрузили более 3 тыс. тонн агропродукции, которая предназначалась для турецкой компании. В конце мая этого года судно вновь зашло в севастопольский порт с грузом из Турции, где разгрузилось и вышло, указав пунктом назначения Стамбул, сообщает ведомство. Однако 2 июля оно зашло в один из портов Молдавии.

Пока судно находилось на территории порта Севастополя, капитан выключал GPS-трекер и вносил «недостоверные сведения в журнал маршрутов и стоянок плавсредства», утверждает СБУ.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу главы Крыма, пресс-службу главы Севастополя.

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