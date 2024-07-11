Украинские власти заявили об аресте судна, вывозившего зерно из Крыма
Украинские власти арестовали судно USKO MFU под флагом Камеруна, которое, по их данным, вывозило зерно из порта Севастополя, сообщают Генпрокуратура Украины и Служба безопасности Украины (СБУ), которая проводит следствие.
Украинские власти заявляют, что судно арестовано в акватории одесского порта Рени. До этого британский портал Lloyd's List со ссылкой на судового агента Avalon Shipping писал, что сухогруз был задержан 4 июля по запросу украинской стороны в румынской части реки Дунай на следующий день после выхода из молдавского порта Джурджулешты.
Крым и Севастополь по итогам референдума 2014 года вошли в состав России. Киев и ряд других стран не признал результатов голосования и считает полуостров своей территорией.
Капитану судна, гражданину Азербайджана, объявили о подозрении по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на «временно оккупированную территорию» и выезда оттуда). СБУ отмечает, что ему может грозить до пяти лет лишения свободы. На борту кроме него находились еще 12 членов экипажа.
По данным украинской Генпрокуратуры, в ноябре 2023 года сухогруз зашел в порт Севастополя, где на него загрузили более 3 тыс. тонн агропродукции, которая предназначалась для турецкой компании. В конце мая этого года судно вновь зашло в севастопольский порт с грузом из Турции, где разгрузилось и вышло, указав пунктом назначения Стамбул, сообщает ведомство. Однако 2 июля оно зашло в один из портов Молдавии.
Пока судно находилось на территории порта Севастополя, капитан выключал GPS-трекер и вносил «недостоверные сведения в журнал маршрутов и стоянок плавсредства», утверждает СБУ.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу главы Крыма, пресс-службу главы Севастополя.
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