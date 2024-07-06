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Военная операция на Украине ,  
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Киев назвал условие для посредников в мирных переговорах с Россией

Сюжет
Военная операция на Украине
Немедленное прекращение огня противоречит миссии посредничества, объяснили в офисе Зеленского. С такой идеей в последние дни выступал венгерский премьер Виктор Орбан
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк (Фото: Александр Кряжев / ТАСС)

Украина готова передавать России свою позицию по мирным переговорам через третьи страны, но посредники должны «вести себя немного иначе» и серьезно подходить к своим задачам, заявил в эфире телемарафона советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Любая страна, которая серьезно настроена, чтобы проводить определенную работу, не будет публично выходить и говорить достаточно банальные вещи. Когда говорят «мы за немедленное прекращение огня» — это значит, что страна не готова к миссии посредничества. Потому что в больших войнах это совсем иного рода работа», — сказал он.

Подоляк напомнил, что через посредников были заключены с Россией договоренности о зерновом коридоре по Черному морю, существовавшие год.

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В последние дни с идеей о прекращении огня выступил венгерский премьер Виктор Орбан. Он посетил Киев, где озвучил эту идею президенту Владимиру Зеленскому. Тот отнесся к предложению скептически, но пообещал подумать.

Затем Орбан прибыл в Москву, где провел переговоры с президентом Владимиром Путиным.

Российская сторона отказывается первой прекращать огонь, поскольку подозревает, что Украина воспользуется этой возможностью, объяснял Путин. На пресс-конференции после встречи с Орбаном он подчеркнул, что Москва неизменно сохраняет готовность к обсуждению урегулирования конфликта. Однако этого, по его словам, не желают в Киеве. Президент также напомнил о российских условиях для начала переговоров и прекращения огня: вывод украинских подразделений с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По словам Путина, «есть и другие условия, но это все предмет для достаточно подробного рассмотрения в ходе возможной совместной работы».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Михаил Подоляк прекращение огня Военная операция на Украине Виктор Орбан
Виктор Орбан фото

Виктор Орбан

премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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