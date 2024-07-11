Болтон связал начало конфликта на Украине с ошибкой Запада при Буше

Джон Болтон: конфликта на Украине не было бы, будь она членом НАТО

Если бы Украину приняли в НАТО, то не было конфликтов ни в 2014-м, ни в 2022-м, полагает экс-советник Трампа. Буш призывал ускорить принятие Киева в альянс

Джон Болтон (Фото: Pavlo Bagmut / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Если бы Украина была членом НАТО, то конфликта в этой стране не было, заявил экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью Welt.

«Я думаю, что самое главное — помнить об исторической ошибке, допущенной, когда Джордж Буш-младший предложил ускорить вступление Украины и Грузии в НАТО в 2008 году, а ключевые союзники, такие как Германия и Франция, выступили против этого. Я думаю, если бы Украину приняли в НАТО, мы бы не пережили вторжение 2014 года. Мы бы не увидели вторжения 2022 года», — сказал он.

По словам Болтона, доказательством этого заявления служит решение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО после всех этих событий, поскольку эти страны поняли, что будут в безопасности только в границах блока.

Накануне, 10 июля, из рассекреченных американских архивных документов стало известно, что совет национальной безопасности США в 1994 году заявил о необходимости поддержать возможность вступления в НАТО для Украины и других стран Центральной и Восточной Европы. Об этом говорилось в меморандуме на имя тогдашнего советника по нацбезопасности Белого дома Энтони Лэйка и его заместителя.

При этом в 1997 году на тот момент президент России Борис Ельцин заявлял американскому коллеге Биллу Клинтону, что сближение НАТО и Украины тревожит Россию. Ельцин отмечал, что это не поможет решению российско-украинских противоречий и потому США следует быть сдержаннее в отношениях с Киевом.

Нынешний президент Владимир Путин не раз говорил, что Североатлантический альянс не сдержал своего обещания не расширяться на восток. Стремление Украины в НАТО Путин называл одной из причин военной операции 2022 года. В июне глава государства заявил, что отказ Киева от присоединения к альянсу — это одно из условий прекращения огня и начала мирного диалога наряду с выводом украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.