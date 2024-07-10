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Политика ,  
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США рассматривали возможность членства Украины в НАТО 30 лет назад

Совет национальной безопасности США в 1994 году заявил о необходимости поддержать возможность вступления в НАТО для Украины и других стран Центральной и Восточной Европы, следует из меморандума на имя тогдашнего советника по нацбезопасности Белого дома Энтони Лэйка и его заместителя.

Документ в декабре 1994 года подготовили члены совета по нацбезопасности Александр Вершбоу, Николас Бернс. Меморандум, утративший статус секретного в 2006 году, опубликовали в Архиве национальной безопасности США, основанном журналистами и учеными в 1985 году. Новая партия опубликованных документов касается отношения с НАТО и Россией.

«Возможность членства в НАТО для Украины, прибалтийских и южных государств (например, Румынии) должна быть сохранена; мы не должны превращать их в серую зону или российскую сферу влияния. Тем не менее, мы не должны подчеркивать этот момент публично или в частном порядке в НАТО в настоящее время, учитывая чувствительность России. И, заглядывая в ближайшую и среднесрочную перспективу, нам нужно будет разработать стратегию по Украине параллельно с углублением отношений между НАТО и Россией», — говорится в меморандуме.

В другом документе сказано, что в 1994 году на тот момент вице-президент США Альберт Гор обещал президенту России Борису Ельцину, что расширение НАТО будет происходить только после консультаций с Москвой. «Что [президент США Билл] Клинтон сказал вам в сентябре — в конце концов НАТО будет расширяться, но процесс будет постепенным и открытым, мы будем проводить консультации с вами. Процесс будет проводиться параллельно с углублением партнерства США и России и вашего партнерства с НАТО», — цитирует Гора работавший тогда заместителем госсекретаря Строуб Толботт.

Материал дополняется.

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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