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В Киеве исключили причастность к убийству офицера в Краснодаре

Буданов: ГУР Украины не имеет отношения к убийству в Краснодаре капитана Ржицкого
Экс-командира подлодки «Краснодар», замначальника краснодарского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого застрелили 10 июля. Глава ГУР Украины Буданов считает, что корни преступления надо искать внутри России
Станислав&nbsp;Ржицкий (справа)
Станислав Ржицкий (справа) (Фото: krd.ru)

Сообщения о причастности Главного управления разведки Минобороны Украины к убийству в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого не имеют под собой оснований, заявил в своем телеграм-канале глава украинского ведомства Кирилл Буданов. По его мнению, корни случившегося «нужно искать внутри самой России».

Капитана второго ранга Ржицкого застрелили 10 июля. По данным телеграм-канала «112», его убили рядом со спортивным комплексом «Олимп» во время утренней пробежки. Убийца несколько раз выстрелил в него и скрылся. Baza и Mash сообщали, что Ржицкого убили четырьмя выстрелами в спину, в его теле нашли две пули калибра 9 мм, еще две прошли навылет. Рядом с телом нашли смарт-часы и наушники, убийца их не забрал.

Baza писала, что готовивший убийство Ржицкого давно следил за ним и знал маршруты его перемещений. Маршрут, по которому бегал погибший, по данным канала, могли отследить в его соцсетях: Ржицкий выкладывал там скриншоты из фитнес-трекера Strava. О том, что капитана могли выследить через данные из приложения для бега, сообщал и источник «РИА Новости» в правоохранительных органах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК).

Ржицкий окончил Санкт-Петербургский военно-морской институт и Высшие специальные офицерские классы ВМФ. После этого служил на подлодке «Алроса» Черноморского флота, начал командиром минно-торпедной боевой части, а в августе 2013 года возглавил экипаж. В 2016 году стал командиром подлодки «Краснодар».

Когда именно Ржицкий перешел на работу в мобилизационный отдел Краснодара, не сообщалось, однако, как свидетельствует сохранившаяся в кэше копия сайта администрации города, по состоянию на январь 2022 года его имя в структуре отдела не упоминалось.

Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» утром 11 июля утверждал, что ГУР взяло на себя ответственность за убийство капитана-подводника. ГУР Украины опубликовало в телеграм-канале пост об «уничтожении» Ржицкого. В нем говорится, что тот был убит шестью выстрелами из пистолета Макарова, но ответственность за убийство Киев на себя в этой записи не берет. В ГУР отметили, что некоторое время начиная с 2006 года Ржицкий жил в Севастополе.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Кирилл Буданов Украина Краснодар убийство
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