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Силовики допустили, что убитого офицера выследили через трекер для бега

Силовики допустили, что убитого замглавы отдела мобилизации Краснодара нашли по приложению
Станислав Ржицкий
Станислав Ржицкий (Фото: krd.ru)

Убитого замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого могли выследить по данным из приложения для бега, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Есть версия, что его могли выследить, потому что он бегал по одному и тому же маршруту, а данные выкладывал в открытом доступе в беговом трекере», — сказал собеседник агентства.

РБК направил запрос в СУ СКР по Краснодарскому краю.

Ржицкого застрелили 10 июля. Тело 42-летнего мужчины нашли близ улицы Береговой в Краснодаре. По информации телеграм-канала «112», Ржицкого убили рядом со спортивным комплексом «Олимп» во время утренней пробежки. Убийца несколько раз выстрелил в него и скрылся. Baza и Mash сообщали, что Ржицкого убили четырьмя выстрелами в спину, в его теле нашли две пули калибра 9 мм, еще две прошли навылет. Рядом с телом убитого были найдены смарт-часы и наушники, убийца их не забрал.

По информации Baza, тот, кто готовил убийство Ржицкого, давно следил за ним и знал маршруты его перемещений. Стрелявший специально нашел для убийства место, где нет камер наблюдения, писал канал. Маршрут, по которому бегал погибший, по его данным, могли отследить в его соцсетях: Ржицкий выкладывал там скриншоты из фитнес-трекера Strava.

Ржицкий — капитан второго ранга, бывший командир подлодки «Краснодар». Когда он перешел на работу в мобилизационный отдел Краснодара, не сообщалось, однако, как свидетельствует сохранившаяся в кеше копия сайта администрации города, по состоянию на январь 2022 года имя Ржицкого в структуре отдела не упоминалось.

Ржицкий был сыном подводника и родился в Петропавловске-Камчатском, писал «Коммерсант». Он окончил Санкт-Петербургский военно-морской институт и Высшие специальные офицерские классы ВМФ. После этого служил на подлодке «Алроса» Черноморского флота, начал командиром минно-торпедной боевой части, а в августе 2013-го возглавил экипаж. Командиром «Краснодара» он стал в 2016 году.

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Следственный комитет после произошедшего возбудил уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК). О задержании подозреваемых пока не сообщалось. Телеграм-канал SHOT писал, что в Краснодаре объявили план «Перехват».

Утром 11 июля Главное управление разведки Украины опубликовало в телеграм-канале пост об убийстве Ржицкого. В нем говорится, что тот был убит шестью выстрелами из пистолета Макарова, однако ответственность за убийство Ржицкого Киев на себя не взял.

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Теги
Краснодар убийство мобилизация Станислав Ржицкий
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