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Жителя Бердянска обвинили в вербовке знакомых для совершения теракта

СК: против жителя Бердянска завели дело о вербовке и склонении лиц с совершению теракта

Следственный комитет возбудил уголовное дело против жителя Бердянска, мужчину подозревают в вербовке своих знакомых и склонении их к совершению теракта на территории Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Дело завели по ч. 1.1 ст. 205.1 УК (склонение, вербовка или иное вовлечение лиц в совершение террористического акта). Виновным грозит пожизненное лишение свободы.

Следствие полагает, что 30-летний мужчина ранее проходил службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в должности старшего солдата стрелкового полигона 56-й отдельной моторизированной пехотной бригады. Впоследствии он решил совершить теракт на территории Запорожской области с целью «дестабилизации» работы органов власти, а также деятельности российских военных, считают в ведомстве.

Мужчина сделал тайник, где хранил самодельное взрывное устройство, и с апреля 2022 года за денежное вознаграждение пытался убедить двух своих знакомых совершить теракт, полагают следователи. Однако, как отмечается в сообщении, оба знакомых от предложения отказались.

Подозреваемого заключили под стражу. В ближайшее время ему должны предъявить обвинения.

В середине июня сотрудники ФСБ задержали жителя Брянской области, подозреваемого в подготовке теракта. Ведомство пришло к выводу, что задержанный приобретал материалы, необходимые для изготовления взрывчатки, по заданию украинских спецслужб. Мужчина сделал тайники на территории региона «для совершения теракта неустановленным лицом», полагают в ФСБ. Против него завели несколько уголовных дел, в том числе о подготовке к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК) и о содействии терроризму (ч. 3 ст. 205.1).

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Теги
Бердянск Запорожская область теракт вербовка уголовное дело
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