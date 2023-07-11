Гаврилов предупредил о попытках НАТО «проверить на прочность» Россию

Корабли, участвовавшие в учениях BaltOps (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Контакты в Вене указывают на то, что НАТО вряд ли вступит в конфликт на Украине напрямую, но будет «проверять на прочность» Россию другими способами, считает руководитель российской делегации на переговорах в австрийской столице по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости».

«Свежий пример — морские учения альянса «Балтопс-23» с участием 20 государств, которые проходили в Балтийском море недалеко от наших рубежей и имели своей учебной целью отработку ударов по территории России», — сказал Гаврилов.

Подобные действия могут «углубить конфронтацию и привести к самым непредсказуемым последствиям», считает дипломат. По его мнению, американцы продолжат пытаться «обескровить Россию», посылая против нее украинский мобилизационный резерв.

Гаврилов также предположил, что планы США наращивать поставки оружия Украине говорят о незаинтересованности Америки в дипломатии.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил в начале июня, что страна, пока продолжаются боевые действия, не сможет вступить в НАТО, однако получит «весь спектр вооружений». Признавал это и украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, Киев ждет от НАТО «четкого сигнала» о вступлении в альянс после завершения конфликта.

Киев подал заявку на вступление в Североатлантический альянс в прошлом сентябре. Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил ранее, что все страны блока согласны с перспективой членства Украины, но главная цель НАТО — победа Киева в конфликте с Россией.

Недопущение Украины в НАТО остается одной из целей военной операции России, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вероятное членство соседнего государства в альянсе Москва считает «серьезной опасностью для безопасности».