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В Вильнюс вслед за Байденом прилетел «самолет Судного дня»

Американский «самолет Судного дня» прилетел из США в Вильнюс, где пройдет саммит НАТО
Лайнер E-4B Nightwatch приземлился в Вильнюсе рано утром 11 июля. Президент США Джо Байден прибыл в литовскую столицу, где сегодня открывается саммит НАТО, накануне вечером
Самолеты&nbsp;Boeing KC-46&nbsp;и&nbsp;Boeing 747-E4B (справа)
Самолеты Boeing KC-46 и Boeing 747-E4B (справа) (Фото: Christian Turner / USAF / Reuters)

В Вильнюсе, где 11 июля начинается саммит НАТО, приземлился американский «самолет Судного дня» Boeing 747-E4B, следует из данных сервиса Flightradar24. Он вылетел из города Кэмп-Спрингс в Мэриленде (там находится американская авиабаза Эндрюс) накануне днем и приземлился в столице Литвы рано утром во вторник. В полете лайнер пробыл более 9 часов.

Boeing E-4B Nightwatch также известен как Advanced Airborne Command Post (AACP), или воздушный командный пункт ВВС США. Это модифицированная версия Boeing 747-200. Всего с 1970-х годов в Соединенных Штатах было создано четыре таких самолета, отмечает Business Insider.

Самолет позволяет американскому командованию осуществлять связь со стратегическим и нестратегическим вооружением, в частности с ядерным арсеналом. Так, благодаря бортовой системе управления пуском (ALCS) возможен запуск баллистических ракет наземного базирования.

Трехпалубный E-4B Nightwatch может вместить до 112 человек. Средняя палуба — это «командный центр», который может использоваться президентом и другими высшими должностными лицами для координации действий США в случае возможного применения ядерного оружия, передает Newsweek. Там расположены зона командования, конференц-зал, комната для брифингов, зона связи и зона отдыха.

Самолет имеет четыре двигателя, он может дозаправляться в воздухе и способен находиться в полете несколько суток (без дозаправки — 12 часов). По данным BI, час полета на E-4B стоит почти $160 тыс.

Президент США Джо Байден прибыл в Вильнюс на самолете Air Force One вечером 10 июля. Перед этим американской лидер посетил Великобританию, где встретился с королем Карлом III. На полях саммита НАТО, который продлится до 12 июля, Байден, как ожидается, проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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В преддверии саммита в литовской столице усилили меры безопасности, страны НАТО превратили город в «крепость», защищенную современным вооружением, передавал Reuters. 16 стран — членов альянса направили в Литву около 1 тыс. военнослужащих. Туда также привезли передовые системы противовоздушной обороны, которых нет в странах Балтии.

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«самолеты судного дня» Джо Байден Вильнюс НАТО США
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