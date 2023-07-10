Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 99,82 (-0,9) Инвестиции, 07 июл, 16:34 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 91,69 (-0,88) Инвестиции, 07 июл, 16:34
Северная Корея пригрозила сбивать американские самолеты-разведчики Политика, 05:21
В Госдуме задумались о возвращении распределения выпускников медвузов Общество, 05:12
Юристы пояснили, за что украинцев могут лишить приобретенного гражданства Общество, 05:00
Байден прилетел в Великобританию на встречу с королем Карлом III Политика, 04:53
«Известия» узнали о падении цен на Xbox и PlayStation до минимума Бизнес, 04:32
Ant Group и Alibaba потеряли $850 млрд из-за конфликта Джека Ма с Пекином Бизнес, 04:29
За полгода суды признали банкротами почти 163 тыс. россиян Финансы, 04:03
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Все новые малые ракетные корабли ВМФ пообещали вооружать беспилотниками Политика, 03:41
Посольство заявило о признании США в совершении военных преступлений Политика, 03:22
Politico узнала о переговорах в НАТО по гарантиям безопасности Украины Политика, 03:17
Bloomberg предсказал «разрушение» Лондона из-за изменения климата Политика, 02:51
Конкурс «Мисс Нидерланды» впервые выиграла трансгендерная женщина Общество, 02:32
В США опровергли причастность к освобождению командиров «Азова» Политика, 01:59
В Нагорном Карабахе обвинили Азербайджан в очередном перекрытии газа Политика, 01:56
Политика ,  
0 

Байден прилетел в Великобританию на встречу с королем Карлом III

Президент США Джо Байден прилетел в Великобританию на встречу с королем Карлом III
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден прилетел в Великобританию в рамках своего турне по европейским странам. Его самолет приземлился в аэропорту Станстед к северу от Лондона, передает Reuters.

В понедельник, 10 июля, Байден должен встретиться с королем Карлом III в Виндзорском замке. Это будет его первая встреча с монархом с момента коронации. Король примет Байдена во внутреннем дворике замка, где почетный караул отдаст королевский салют и прозвучит национальный гимн США, сообщали в королевской канцелярии.

Карл III стал новым королем Великобритании в сентябре 2022 года после смерти своей матери Елизаветы II. 6 мая в Вестминстерском аббатстве состоялась его коронация. На церемонию были приглашены порядка 3 тыс. гостей, однако Байдена там не было.

Источник The Telegraph объяснял отказ Байдена от посещения коронации его возрастом и «усталостью» от зарубежных поездок.

Президент США также планирует встретиться с премьером Великобритании Риши Сунаком и принять участие в форуме по финансированию мер по борьбе с изменением климата. Накануне встречи Сунак подчеркивал важность союзнических отношений между США и Британией. «Великобритания является ведущим союзником Европы по НАТО, мы являемся важнейшим торговым, оборонным и дипломатическим партнером Соединенных Штатов, и мы находимся на переднем крае оказания Украине поддержки, необходимой для достижения успеха на поле боя», — отмечал премьер.

Следующими пунктами в европейском турне станут Литва и Финляндия. В Вильнюсе Байден в числе прочего примет участие в саммите НАТО. В Хельсинки он станет участником саммита США и стран Северной Европы.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Теги
Джо Байден Великобритания Карл III Риши Сунак
Материалы по теме
Зеленский заявил о шансе Байдена закончить конфликт на Украине за 5 минут
Политика
Эрдоган и Байден договорились о встрече в Вильнюсе
Политика
Байден словами «будьте осторожны» предупредил Си после встречи с Путиным
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter