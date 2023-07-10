Президент США Джо Байден прилетел в Великобританию на встречу с королем Карлом III

Байден прилетел в Великобританию на встречу с королем Карлом III

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден прилетел в Великобританию в рамках своего турне по европейским странам. Его самолет приземлился в аэропорту Станстед к северу от Лондона, передает Reuters.

В понедельник, 10 июля, Байден должен встретиться с королем Карлом III в Виндзорском замке. Это будет его первая встреча с монархом с момента коронации. Король примет Байдена во внутреннем дворике замка, где почетный караул отдаст королевский салют и прозвучит национальный гимн США, сообщали в королевской канцелярии.

Карл III стал новым королем Великобритании в сентябре 2022 года после смерти своей матери Елизаветы II. 6 мая в Вестминстерском аббатстве состоялась его коронация. На церемонию были приглашены порядка 3 тыс. гостей, однако Байдена там не было. Источник The Telegraph объяснял отказ Байдена от посещения коронации его возрастом и «усталостью» от зарубежных поездок.

Президент США также планирует встретиться с премьером Великобритании Риши Сунаком и принять участие в форуме по финансированию мер по борьбе с изменением климата. Накануне встречи Сунак подчеркивал важность союзнических отношений между США и Британией. «Великобритания является ведущим союзником Европы по НАТО, мы являемся важнейшим торговым, оборонным и дипломатическим партнером Соединенных Штатов, и мы находимся на переднем крае оказания Украине поддержки, необходимой для достижения успеха на поле боя», — отмечал премьер.

Следующими пунктами в европейском турне станут Литва и Финляндия. В Вильнюсе Байден в числе прочего примет участие в саммите НАТО. В Хельсинки он станет участником саммита США и стран Северной Европы.