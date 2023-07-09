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Reuters сообщил о превращении Вильнюса в крепость перед саммитом НАТО

Reuters: в Вильнюсе усилили безопасность перед саммитом НАТО, город превратили в крепость

НАТО в преддверии саммита в Вильнюсе 11-12 июля превратило город в крепость, защищенную современным вооружением, сообщает Reuters.

Для обеспечения безопасности участников мероприятия, которое пройдет в чуть более 30 км от границы Литвы с Белоруссией и 150 км от Калининградской области России, 16 стран — членов альянса направили около 1 тыс. военнослужащих. Многие также предоставили передовые системы противовоздушной обороны, которых нет в странах Балтии.

«Было бы более чем безответственно оставить наше воздушное пространство незащищенным, когда прибудут [президент США Джо] Байден и лидеры еще 40 стран», — заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Как пишет агентство, Германия направила в Литву 12 зенитных ракетных комплексов Patriot, Испания — систему противовоздушной обороны NASAMS, Франция-самоходные гаубицы Caesar. Помимо этого Франция вместе с Финляндией и Данией временно развернули в Литве военные самолеты, а Великобритания предоставила технику для защиты от беспилотников. Польша и Германия отправили в страну силы специального реагирования.

Литовский МИД называл предстоящий саммит «историческим моментом» для страны, в том числе «из-за решений, которые будут способствовать росту и укреплению Североатлантического союза». На мероприятие приглашен украинский президент Владимир Зеленский. Генсек альянса Йенс Столтенберг говорил, что участники встречи намерены принять решение, которое сблизит альянс с Украиной и сделает политическое сотрудничество сторон глубже. В то же время он оговаривался, что предметное обсуждение членства Киева в НАТО возможно только после окончания военного конфликта Украины и России.

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