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В Думу внесут законопроекты о регистрации бизнеса на виртуальный адрес

В Думу внесут законопроекты Business ID о регистрации бизнеса на виртуальный адрес
Депутаты предлагают ввести понятие электронного юридического адреса, так как многим компаниям, работающим удаленно, не нужны физические офисы
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Группа депутатов Госдумы подготовила законопроекты, которые позволят регистрировать юридические лица и индивидуальных предпринимателей (ИП) на виртуальный электронный адрес вместо обычного физического (документы есть в распоряжении РБК). Внести их планируется во вторник, 11 июля.

Авторами поправок в законодательство стали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, глава комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, первый зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев (все трое представляют фракцию «Новые люди») и член комитета по информполитике Антон Немкин («Единая Россия»).

Парламентарии предлагают одним законопроектом внести изменения в ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», другим — в Гражданский кодекс.

Планируется, что предприниматели смогут регистрировать юрлицо или ИП на электронный адрес вместо физического. Такой адрес будет сформирован в «специальной государственной информационной системе при создании учетной записи (личного кабинета)» индивидуального предпринимателя или юрлица. При этом система должна обеспечивать для предпринимателя возможность получать юридически значимые сообщения.

В законопроектах нет указания, какая именно система может быть использована для этих целей. Однако в пояснительной записке к одному из них говорится, что конкретный порядок электронной регистрации бизнеса будет определен «после создания соответствующей информационной инфраструктуры (информационной системы)».

Авторы законопроекта все же сохранили необходимость географической привязки бизнеса: так, в информационной системе должно быть указано место нахождения постоянно действующего исполнительного органа юрлица или его законного представителя (для ИП — место жительства).

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В пояснительной записке говорится, что для этого необходимо будет указать лишь населенный пункт (муниципальное образование). Без такой информации и ее подтверждения «в результате межведомственного взаимодействия» нельзя будет зарегистрировать личный кабинет и, соответственно, получить электронный адрес.

«С помощью указанной информационной системы должны быть минимизированы риски невозможности определения лица, осуществляющего управление юридическим лицом, и риски невозможности проведения контрольных мероприятий налоговыми и иными государственными органами», — поясняется в записке.

Полученный компанией или ИП электронный адрес будет указан в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, как и электронная почта для связи. По нему предприниматели смогут получать документы, связанные с регистрацией бизнеса, уведомление о недостоверности сведений, поданных для включения в реестр, а также решения об отказе в регистрации или о ее приостановлении.

Законопроекты также дают возможность юрлицам поменять обычный юридический адрес на электронный, а также совершить обратный переход.

Вступление в силу изменений предлагается с 1 января 2024 года.

Как говорится в пояснительной записке, предлагаемые депутатами изменения находятся в контексте «цифровой трансформации российской экономики, популяризации удаленных форм занятости». Поправки были сформированы «с учетом запроса малого и среднего бизнеса на сокращение издержек, связанных в первую очередь с содержанием офисных помещений, которые многими организациями, работающими удаленно, фактически не используются», утверждают авторы.

Источник в Госдуме сообщил РБК, что в Минцифры и ФНС предварительно поддержали инициативу.

РБК направил запросы в ФНС, Минэкономразвития и Минцифры, в Минфине отказались от комментариев.

Сенатор, заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин считает, что у возможности регистрировать бизнес на электронный адрес есть неоспоримые плюсы: механизм позволяет проходить регистрацию онлайн, без присутствия в госучреждениях, а кроме того, сокращает время и затраты на процедуру регистрации. Помимо этого сенатор напоминает, что предоставление фиктивных адресов для регистрации служит бизнесом для ряда компаний.

В то же время Шейкин полагает, что необходимо тщательно продумать процесс контроля за оформлением электронного адреса и идентификацию лиц, пользующихся такой услугой, чтобы избежать появления множества компаний-однодневок. Кроме того, должны быть проработаны корреспондирующие изменения в разного рода нормативно-правовые акты, которые определяют правила подсудности, постановки на налоговый учет, считает сенатор.

«Не стоит забывать и о кибербезопасности, — напомнил Шейкин. — Важно убедиться в безопасности системы электронной регистрации, чтобы предотвратить несанкционированный доступ или взлом. Кибератаки могут привести к утечке конфиденциальной информации».

Вопрос регистрации бизнеса без наличия офиса рассматривается уже несколько лет. Так, в 2018 году Минэкономразвития подготовило законопроект, в котором, в частности, предлагалось разрешить предпринимателям указывать в качестве юридического адреса ближайшее почтовое отделение. Однако эта инициатива так и не была реализована.

В феврале 2021 года «Известия» писали, что на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова было дано поручение Корпорации МСП, Минэкономразвития, Минфину и ФНС проработать идею электронного адреса для бизнеса. Источник издания, близкий к правительству, говорил, что власти задумались об этом на фоне массового перехода компаний на удаленку из-за пандемии коронавируса. Инициатива получила неофициальное название Business ID.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
При участии
Екатерина Виноградова
юрлица индивидуальные предприниматели регистрация бизнеса Госдума законопроект ФНС Минфин Минэкономразвития Гражданский кодекс
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