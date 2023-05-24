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Железнодорожным компаниям разрешили регистрировать вагоны на «Госуслугах»

На «Госуслугах» появилась возможность регистрировать вагоны для доступа на сеть РЖД
На сайте «Госуслуги» появилась в тестовом режиме возможность регистрации железнодорожных вагонов — это необходимо для их доступа на сеть РЖД. Ранее услуга была платной и занимала до месяца, теперь — не более десяти дней
РЖД RU000A0JXN05 ₽1 042,71 0% Купить
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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

На сайте «Госуслуг» в тестовом режиме заработала бесплатная регистрация (пономерной учет) железнодорожных вагонов для юридических лиц, следует из презентации проекта, с которой ознакомился РБК. Подлинность документа РБК подтвердил представитель Союза операторов железнодорожного транспорта.

Такой учет необходим для всех видов вагонов, которые используются операторами и курсируют по сети РЖД. За их обязательную регистрацию отвечает Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор).

До сих пор учетом вагонов в электронном виде в России занимались две частные компании — «Нумерал» в Москве и «Транспрог» в Нижнем Тагиле, уточнил заместитель председателя Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава Денис Семенкин. Их услугами пользовались и мелкие, и крупные железнодорожные операторы. За регистрацию каждого вагона они платили около 1 тыс. руб.

Представитель «Нумерала» не ответил на вопрос РБК, как появление бесплатной услуги регистрации вагонов повлияет на бизнес компании. По его словам, помимо регистрации подвижного состава «Нумерал» предоставляет другие дополнительные сервисы, недоступные на «Госулугах», не уточняя деталей. РБК направил запросы в пресс-службы «Транспрога», Минтранса, Росжелдора и Минцифры (оператор «Госуслуг»).

Как будет работать регистрация вагонов на «Госуслугах»

Разработчик проекта регистрации вагонов на «Госуслугах» — госкомпания «Защитаинфотранс», специализирующаяся на цифровизации в транспортной отрасли. Система будет заниматься учетом вагонов с помощью технологий искусственного интеллекта, что должно позволить сократить издержки операторов, сократить сроки регистрации и минимизировать ошибки в базе данных о подвижном составе, говорится в презентации. Регистрация в этой системе бесплатная.

К тому же операторы смогут сэкономить не только деньги, но и время на регистрацию. Сейчас нормативный срок регистрации вагона составляет один месяц, а на «Госуслугах» это должно происходить в течение десяти дней, утверждает Семенкин. По его оценкам, в России необходимо регистрировать около 2 млн вагонов в год. Один и тот же вагон может по разным причинам попадать под пономерной учет (сдача в аренду, утилизация, прекращение аренды, изменение технических характеристик).

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В марте 2022 года правительство предложило с помощью пономерного учета удерживать вагоны из стран, которые ввели санкции против России после начала спецоперации на Украине. Из-за риска санкций против российских компаний «существует необходимость регулирования отношений в области пономерного учета на уровне российского нормативного правового акта», отмечалось в законопроекте, который власти направили в Госдуму.

Сейчас на путях общего пользования (к ним относятся железнодорожные пути на станциях, открытых для приема и отправления поездов, грузов, багажа, порожних грузовых вагонов, обслуживания пассажиров и выполнения сортировочных и маневровых работ, а также пути, соединяющие такие станции) находится около 1,27 млн грузовых вагонов. В конце 2022 года Михаил Глазков, заместитель гендиректора РЖД, начальник центральной дирекции управления движением, предложил убрать с путей около 13% этого объема, или 170 тыс. вагонов, так как из-за перестройки логистики они снижают оперативность продвижения грузов. «По нашим расчетам, 170 тыс. вагонов — это лишний парк на путях общего пользования», — сказал тогда он. Обновление подвижного состава идет быстрее, чем выбытие устаревших вагонов, предупреждал Глазков.

Нужна ли новая услугам операторам

Перевод в электронный вид регистрации вагонов и связь системы с порталом государственных услуг позволит существенно оптимизировать как сам документооборот, так и время оказания услуги, отмечает представитель Союза операторов железнодорожного транспорта. Процессы по обкатке системы организованы в связке с бизнесом, утверждает он.

Актуальность услуги по регистрации вагонов на «Госуслугах» подтверждает представитель крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер». Он также отметил сокращение сроков регистрации подвижного состава в системе. «Трансконтейнер», который выходит в состав рабочей группы Росжелдора по актуализации этой услуги, уже зарегистрировал через нее 100 вагонов, добавил представитель компании.

Размер компании не влияет на востребованность услуги, она интересна всему сегменту операторов вне зависимости от объема парка, заключает Семенкин.

РБК направил запросы другим крупнейшим железнодорожным операторам, включая Первую грузовую компанию и «Атлант».

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Теги
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Мария Бородаевская
Госуслуги Трансконтейнер железная дорога вагоны
ТРАНСКОНТЕЙНЕР
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