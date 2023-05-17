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Маск назвал удаленку морально несправедливой и призвал отменить ее

Илон Маск назвал удаленку морально несправедливой и высокомерной
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что возможность работать удаленно ставит в неравное положение тех, кто работает за ноутбуками, по сравнению с теми, чья работа невозможна в этом формате
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Илон Маск
Илон Маск (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Люди, которые могут работать удаленно, находятся в привилегированном положении по отношению к тем, чья работа не может быть выполнена из дома, считает бизнесмен Илон Маск. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC.

«Это не просто вопрос производительности. Я думаю, что это неправильно с моральной точки зрения», — сказал он.

По его словам, представители многих профессий не могут работать из дома в принципе — такие как доставщики еды или рабочие, которые ремонтируют дома. «Это кажется правильным с моральной точки зрения? Это черт-те что», — считает Маск.

Он также назвал айтишников Кремниевой долины «классом владельцев ноутбуков, живущих в Ла-Ла-Ленде». «Люди, черт побери, должны перестать вести себя высокомерно и завязывать с этим дерьмом про работу из дома», — добавил миллиардер.

В ноябре 2022 года Маск отменил удаленную работу в Twitter, обязав всех сотрудников находиться в офисе 40 часов в неделю, если он лично не одобрил отсутствие на рабочем месте. Аналогичное требование он распространил на сотрудников Tesla. В письме работникам, которое цитировал Bloomberg, он писал, что требование проводить в офисе 40 часов в неделю — это меньше, чем компания требует от сотрудников, которые трудятся на заводе.

Мировые компании, в том числе Twitter, Microsoft, Dropbox, Facebook (компания принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), и целый ряд российских компаний переводили сотрудников на удаленный режим работы из-за пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году. После снижения уровня заболеваемости в мире крупные компании начали возвращать сотрудников в офисы.

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Некоторые компании, такие как Apple, внедряют в том числе гибридные форматы работы, предполагающие частичное присутствие в офисе. Минимальное число дней, которые сотрудник компании должен проводить в офисе — три.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Илон Маск удаленная работа Twitter
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