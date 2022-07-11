Кремль анонсировал российско-турецкую встречу на высшем уровне
В ближайшее время Россия и Турция проведут встречу на высшем уровне, говорится в сообщении Кремля по итогам телефонных переговоров президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Перед встречей главы государств обсудили «комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес». В первую очередь речь шла об экономическом сотрудничестве, росте объемов торговли и использовании в расчетах национальных валют. Также они говорили о продолжении поставок российских энергоносителей.
Помимо этого, Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины «в контексте координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море» и поставок зерна и урегулирование в Сирии.
Как сообщала турецкая сторона, Эрдоган на переговорах заявил, что «пришло время принять меры» по созданию безопасных коридоров для экспорта украинского зерна по Черному морю. Он призвал к завершению боевых действий на Украине путем переговоров и подтвердил готовность Анкары способствовать возобновлению переговоров Москвы и Киева. В администрации Эрдогана не упомянули предстоящую встречу с российской стороной.
С начала российской военной операции на Украине Эрдоган и Путин несколько раз говорили по телефону. Турецкий президент отмечал, что постоянно поддерживает контакты с Путиным в рамках шагов, «которые проложат путь к прочному миру», и также ведет диалог с Киевом. Он не раз предлагал провести на территории Турции двустороннюю встречу Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По данным на сайте Кремля, последняя очная встреча Путина с Эрдоганом прошла в сентябре 2021 года, когда турецкий президент приезжал в Сочи. 17 мая издания Star и Yeni Şafak сообщили о возможном визите Путина в Турцию в ближайшее время. 1 июня в Кремле подтвердили, что подготовка к поездке идет, а ее сроки согласовываются.
Первой зарубежной поездкой Путина с начала военной операции стало участие в Каспийском саммите в Ашхабаде в конце июня. Затем он встретился в Душанбе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.