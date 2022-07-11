Кремль анонсировал российско-турецкую встречу на высшем уровне

Встреча пройдет в ближайшее время, заявили в Кремле после телефонных переговоров Путина с Эрдоганом. В июне Песков сообщал о подготовке к поездке российского президента в Турцию

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В ближайшее время Россия и Турция проведут встречу на высшем уровне, говорится в сообщении Кремля по итогам телефонных переговоров президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Перед встречей главы государств обсудили «комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес». В первую очередь речь шла об экономическом сотрудничестве, росте объемов торговли и использовании в расчетах национальных валют. Также они говорили о продолжении поставок российских энергоносителей.

Помимо этого, Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины «в контексте координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море» и поставок зерна и урегулирование в Сирии.

Как сообщала турецкая сторона, Эрдоган на переговорах заявил, что «пришло время принять меры» по созданию безопасных коридоров для экспорта украинского зерна по Черному морю. Он призвал к завершению боевых действий на Украине путем переговоров и подтвердил готовность Анкары способствовать возобновлению переговоров Москвы и Киева. В администрации Эрдогана не упомянули предстоящую встречу с российской стороной.

С начала российской военной операции на Украине Эрдоган и Путин несколько раз говорили по телефону. Турецкий президент отмечал, что постоянно поддерживает контакты с Путиным в рамках шагов, «которые проложат путь к прочному миру», и также ведет диалог с Киевом. Он не раз предлагал провести на территории Турции двустороннюю встречу Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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По данным на сайте Кремля, последняя очная встреча Путина с Эрдоганом прошла в сентябре 2021 года, когда турецкий президент приезжал в Сочи. 17 мая издания Star и Yeni Şafak сообщили о возможном визите Путина в Турцию в ближайшее время. 1 июня в Кремле подтвердили, что подготовка к поездке идет, а ее сроки согласовываются.

Первой зарубежной поездкой Путина с начала военной операции стало участие в Каспийском саммите в Ашхабаде в конце июня. Затем он встретился в Душанбе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.