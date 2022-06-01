В Кремле сообщили о подготовке визита Путина в Турцию

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: kremlin.ru)

Идет подготовка визита президента России Владимира Путина в Турцию, его сроки согласовываются по дипломатическим каналам. Об этом, как передает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты спросили Пескова, обозначились ли сроки визита главы государства в Турцию. «Они обозначились. Есть такое приглашение, и дата будет согласовываться по дипломатическим каналам. Даты такой пока нет», — ответил Песков.

Отвечая на вопрос, связан ли предстоящий 8 июня визит главы МИДа Сергея Лаврова в Турцию с подготовкой возможной встречи в Стамбуле делегаций Москвы, Киева и ООН, представитель Кремля сказал, что «контекст у всего этого один». «Поэтому да, действительно, здесь косвенно все события связаны», — отметил он.

При этом Песков опроверг возможность встречи Путина с Зеленским. По словам представителя Кремля, главы государств могут встретиться лишь для подписания «некоего документа», однако работа над ним приостановлена.

С предложением организовать переговоры Путина с Зеленским и ООН выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он сказал об этом в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой. Эрдоган также призвал сделать шаги по минимизации негативных последствий боевых действий и укреплению доверия между сторонами.

В сообщении Кремля о переговорах говорится, что акцент в беседе был сделан на вопросах обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях и устранении там минной угрозы. Путин заявил, что Россия готова содействовать транзиту грузов в координации с Турцией, в том числе зерновых.