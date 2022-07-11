Минобороны России сообщило о потере 70% состава десантной бригады ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Украинская 25-я отдельная воздушно-десантная бригада, действующая под городом Северск в ДНР, несет значительные потери, она лишилась более 70% личного состава. Об этом говорится в сводке Минобороны России.

«Критическое положение в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ, действующей в районе Северска. Потери данного соединения за время боевых действий составляют более 70% личного состава», — указано в сообщении.

В сегодняшней сводке Минобороны также сообщило об уничтожении склада оружия в Днепропетровске, где хранились боеприпасы для поставленных Киеву американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. 8 июля США отправили на Украину еще четыре HIMARS и боеприпасы к ним на общую сумму $400 млн.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Россия ведет специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, ее основная цель — «денацификация» и «демилитаризация» Украины. Также, отметил президент, российские войска оказывают помощь ДНР и ЛНР, независимость которых Россия признала за три дня до начала спецоперации. В начале июля министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину об установлении полного контроля над территорией ЛНР.

Украина объявила мобилизацию, ввела военное положение и разорвала дипломатические отношения с Россией.