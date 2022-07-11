Минобороны России сообщило о сбитом у Богатыря украинском Су-25
Близ села Богатырь на территории Донецкой народной республики сбит украинский штурмовик Су-25, сообщило Минобороны России. Его атаковал российский истребитель Су-35С, пояснили в министерстве.
Богатырь находится на территориях, на которые претендуют власти ДНР. Россия признала ДНР в границах Донецкой области, власти Украины и большинства стран мира считают регион украинской территорией.
О сбитых украинских Су-25 в российском министерстве сообщали и днем ранее, 10 июля. По данным ведомства, тогда российский истребитель Су-35 сбил два штурмовика ВСУ близ села Троицкое в ДНР и города Барвенково в Харьковской области.
В Минобороны России также утверждают, что украинские силы несут «значительные потери» на всех направлениях. В частности, критическое положение сложилось у 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ, ведущей бои в районе Северска. По данным российского министерства, потери личного состава в этом соединении превышают 70%.
«Командование бригады целенаправленно вводит в заблуждение родственников погибших военнослужащих, оформляя их как пропавших без вести или дезертировавших», — говорится в сообщении министерства.
Спецоперация России на Украине продолжается более четырех месяцев — с 24 февраля. За это время российское Минобороны отчиталось об уничтожении на Украине 243 самолетов, 137 вертолетов, более 1,5 тыс. беспилотников, более 4 тыс. танков и иных бронированных машин, более 3,1 тыс. орудий полевой артиллерии, 741 РСЗО и 354 зенитно-ракетных комплексов.
Решение о проведении спецоперации принял президент Владимир Путин. Он назвал ее целями демилитаризацию и «денацификацию» Украины, а также защиту жителей Донбасса. По словам Путина, они в течение восьми лет подвергались «издевательствам, геноциду» со стороны официального Киева.
Украина в ответ ввела военное положение, объявила всеобщую мобилизацию и разорвала с Россией дипломатические отношения. Власти Украины отвергают наличие в стране нацистских образований, говорил глава российской делегации Владимир Мединский.