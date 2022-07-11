В ЛНР заявили о взятии под контроль Владимировки и Триполья

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Силы Донецкой и Луганской народных республик и России взяли под контроль населенные пункты Владимировка и Триполье в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«Триполье и Владимировка освобождены союзными силами вместе с шестым отдельным казачьим полком», — сказал он.

Накануне посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что войска продолжают наступление на город Северск в ДНР. Он также рассказал о взятии населенного пункта Григоровка.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «денацификацию» и демилитаризацию Украины. В начале июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил об установлении полного контроля над территорией ЛНР.

Украина ввела военное положение, объявила мобилизацию и разорвала отношения с Россией.